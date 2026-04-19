Σε άνω των 50 δισ. δολαρίων υπολογίζεται η αξία του αργού πετρελαίου που έχει χαθεί λόγω μη παραγωγής από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, περίπου 50 μέρες πριν, ανέφερε το Reuters την Κυριακή.

Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και συμπυκνώματος έχουν αποσυρθεί από την παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler – η μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού ενέργειας στη σύγχρονη ιστορία.

Με άλλα λόγια, η απώλεια 500 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από την αγορά ισοδυναμεί με:

Περιορισμό της ζήτησης αεροπορικών μεταφορών παγκοσμίως για 10 εβδομάδες· απαγόρευση οδικών μετακινήσεων από οποιοδήποτε όχημα παγκοσμίως για 11 ημέρες· ή απουσία πετρελαίου για την παγκόσμια οικονομία για πέντε ημέρες, δήλωσε ο Ιαΐν Μοβάτ, κύριος αναλυτής της Wood Mackenzie.

Σχεδόν ένα μήνα ζήτησης πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή περισσότερο από ένα μήνα πετρελαίου για όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

Περίπου έξι χρόνια κατανάλωσης καυσίμων για τον αμερικανικό στρατό, με βάση την ετήσια χρήση περίπου 80 εκατομμυρίων βαρελιών από το οικονομικό έτος 2021.

Αρκετό καύσιμο για να λειτουργήσει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία για περίπου τέσσερις μήνες.

Θα χρειαστούν χρόνια για την πλήρη αποκατάσταση

Τα παγκόσμια αποθέματα αργού εκτός θαλάσσης έχουν μειωθεί κατά περίπου 45 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι στιγμής τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Kpler. Από τα τέλη Μαρτίου, οι διακοπές στην παραγωγή έχουν φτάσει περίπου τα 12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Τα κοιτάσματα βαρύτερου αργού στο Κουβέιτ και το Ιράκ ενδέχεται να χρειαστούν τέσσερις έως πέντε μήνες για να επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας, παρατείνοντας τη μείωση των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι ζημιές στη διυλιστική ικανότητα και στο συγκρότημα υγροποιημένου φυσικού αερίου Ras Laffan του Κατάρ σημαίνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της περιφερειακής ενεργειακής υποδομής ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια.