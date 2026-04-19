Γ. Στουρνάρας: Προσωρινά και στοχευμένα τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ανέφερε σε συνέντευξη του στην «Καθημερινή» πως τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα.

Ο ίδιος μίλησε για τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού λόγω του πολέμου, ενώ πρότεινε επανεξετέταση της φορολογίας και των φοροαπαλλαγών, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να δούμε αν είναι σκόπιμο να υπάρχουν ακόμη όσες δόθηκαν στη διάρκεια του Covid».

Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής πρότεινε περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές και περισσότερους ελέγχους στην υγεία, στα καύσιμα, στον τομέα της οικοδομής και στα ελεύθερα επαγγέλματα, σημειώνοντας ότι το κενό ΦΠΑ έχει μειωθεί σημαντικά.

Θεωρεί παράλληλα ότι οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν για μεγαλύτερο ανταγωνισμό και να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων.