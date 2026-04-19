Ισραήλ: Πάνω από 150 μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις πριν την εκεχειρία με τον Λίβανο

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Κυριακή πως πάνω από από 150 μέλη της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων και αρκετοί διοικητές, σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την ημέρα πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στον Λίβανο, τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τους IDF, την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε περίπου 300 θέσεις της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών ρουκετών, κέντρων διοίκησης και αποθηκών όπλων σε ολόκληρο το Λίβανο.

Οι επιθέσεις σκότωσαν πάνω από 150 μέλη της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων ο διοικητής της περιοχής Μπιντ Τζμπέιλ, Αλί Ρέντα Αμπάς, και άλλοι διοικητές.

Όπως μετέδωσαν οι Times of Israel, από τότε που οι εχθροπραξίες με τον Λίβανο κλιμακώθηκαν εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, όταν η τρομοκρατική οργάνωση επανέλαβε τις επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον του Ισραήλ, πάνω από 1.800 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο.