Πακιστάν: Πιθανά τις επόμενες μέρες ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι πιθανό να λάβει χώρα στο Πακιστάν την ερχόμενη εβδομάδα και ενδεχομένως πριν από τις 24 Απριλίου, μετέδωσε την Κυριακή το Al Jazeera επικαλούμενο δύο πακιστανικές πηγές ασφαλείας.

«Δύο αμερικανικά αεροσκάφη βαρέως μεταφορικού τύπου, C-17 Globemasters, προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν στο Ραβαλπίντι» είπαν οι εν λόγω πηγές.

Επίσης, ανέφεραν ότι ξενοδοχεία, μεταξύ των οποίων τα Serena και Marriott στο Ισλαμαμπάντ, «εκκενώνονται από τους επισκέπτες και δεν επιτρέπονται νέες κρατήσεις μέχρι την Παρασκευή».