Ο Τραμπ είχε επικοινωνία με τον επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε συνομιλία με τον επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, όταν ο τελευταίος βρισκόταν στο Ιράν για επίσημη επίσκεψη, μετέδωσε την Κυριακή το Al Arabiya, επικαλούμενο πακιστανικά media.

Σύμφωνα με αυτά, η πραγματοποιήθηκε παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ συζήτησε με τον Μουνίρ την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τις προοπτικές για διάλογο των ΗΠΑ με το Ιράν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.