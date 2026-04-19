Ο Τραμπ είχε επικοινωνία με τον επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν για το Ιράν
AP Photo/Evan Vucc
19/04/2026 • 10:22
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε συνομιλία με τον επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, όταν ο τελευταίος βρισκόταν στο Ιράν για επίσημη επίσκεψη, μετέδωσε την Κυριακή το Al Arabiya, επικαλούμενο πακιστανικά media.

Σύμφωνα με αυτά, η  πραγματοποιήθηκε παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ συζήτησε με τον Μουνίρ την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τις προοπτικές για διάλογο των ΗΠΑ με το Ιράν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. 

Δείτε εδώ τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

