«Επιχείρηση Ημέρα της Κρίσης»

Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) στην Ντόχα του Κατάρ, με τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων να αναφέρουν πως επρόκειτο για βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Το Reuters ανέφερε πως καπνός εθεάθη να βγαίνει πάνω από την περιοχή Κατάρα της Ντόχα, αφού ακούστηκαν περίπου 12 μεγάλες εκρήξεις στην καταριανή πρωτεύουσα,

Στήλες μαύρου καπνού ανέβαιναν από το βενζινάδικο Λεγκτίφια της πόλης. Ακριβώς δίπλα στο βενζινάδικο βρίσκεται ένα μικρό συγκρότημα κατοικιών που φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο από την εμιρική φρουρά του Κατάρ από την αρχή της σύγκρουσης στη Γάζα τις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Το ισραηλινό i24NEWS μετέδωσε πληροφορίες που ανέφεραν ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς συγκεντρώθηκε για να συζητήσει μια νέα αμερικανική πρόταση που τους διαβιβάστηκε χθες από τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την επιστροφή ορισμένων ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς από την Τουρκία.

Το αμερικανικό Axios μετέδωσε επικαλέστηκε Ισραηλινούς αξιωματούχους, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα αποτελεί επίθεση κατά ανώτατων αξιωματούχων της Χαμάς, οι οποίοι «συμμετείχαν στον σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Το μήνυμα Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε ανάρτηση του στο X πως «η σημερινή δράση εναντίον κορυφαίων τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη, ισραηλινή επιχείρηση».

Πρόσθεσε πως το «Ισραήλ την ξεκίνησε, την εκτέλεση και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν κατά της Χαμάς. Οι IDF πρόσθεσαν πως «λήφθηκαν μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά προς αμέτοχα άτομα».

«Για χρόνια, τα συγκεκριμένα μέλη της Χαμάς ηγούνταν των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης και είναι άμεσα υπεύθυνα για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και την ενορχήστρωση και οργάνωση του πολέμου κατά του Κράτους του Ισραήλ» σημειώνεται σε ανακοίνωση των IDF και της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, Σιν Μπετ.

Το σαουδικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya μετέδωσε ότι ο Χαλίλ αλ-Χάγια σκοτώθηκε στην επίθεση. Πρόκειται για ανώτατο στέλεχος και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς.

Στην περιοχή βρίσκονταν επίσης οι Χαλέντ Μασάλ, Μοχάμεντ Νταρουίς, Ράζι Χαμάντ και Ιζάτ αλ-Ρισκ.

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ήταν ενήμερες για την επίθεση. Το ισραηλινό Channel 12 υποστήριξε πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε το «πράσινο φως» για την επίθεση.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

18:41 Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ντόχα ανακοινώνει άρση του συναγερμού ασφαλείας

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ντόχα ενημερώνει τους πολίτες ότι το προειδοποιητικό μήνυμα για παραμονή σε καταφύγιο έχει αρθεί και ότι ο προηγούμενος συναγερμός ασφαλείας δεν ισχύει πλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρεσβείας.

18:24 Κοινή ανακοίνωση Νετανιάχου - Κατς για την επίθεση στην Ντόχα



«Χθες, μετά τις δολοφονικές επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ και τη Γάζα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή σε όλες τις δυνάμεις ασφαλείας να προετοιμαστούν για την πιθανότητα άμεσης εξόντωσης των ηγετών της Χαμάς. Ο υπουργός Άμυνας υποστήριξε πλήρως αυτήν την πρόταση.

Σήμερα το απόγευμα, υπό το πρίσμα μιας επιχειρησιακής ευκαιρίας και σε συνεννόηση με όλους τους επικεφαλής του αμυντικού μηχανισμού της χώρας και με πλήρη υποστήριξη, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας αποφάσισαν να εκτελέσουν τις οδηγίες που δόθηκαν χθες το βράδυ στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και τη Σιν Μπετ, και το έπραξαν με ακριβή και βέλτιστο τρόπο.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι απολύτως δικαιολογημένη υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι η ηγεσία της Χαμάς ήταν αυτή που ξεκίνησε και οργάνωσε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και δεν έχει σταματήσει να εξαπολύει δολοφονικές ενέργειες κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του από τότε, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης της ευθύνης για τη δολοφονία των πολιτών μας στην χθεσινή επίθεση στην Ιερουσαλήμ».

18:22 Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει πως είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε από το Ισραήλ για τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Είχαμε ενημερωθεί εκ των προτέρων», δήλωσε στο AFP ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

18:19 Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ-Χάγια που το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο



Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που στοχοθετήθηκε από το Ισραήλ στο Κατάρ την Τρίτη, έχει αναδειχθεί σε ολοένα πιο κεντρική μορφή στην ηγεσία της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης, μετά τον θάνατο των Ισμαήλ Χανίγε και Γιάχια Σινουάρ πέρυσι.

18:01 Η πρεσβεία της Κίνας στο Κατάρ εκδίδει οδηγία ασφαλείας μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα



Την Τρίτη, η πρεσβεία της Κίνας στο Κατάρ εξέδωσε οδηγία ασφαλείας προς τους Κινέζους πολίτες μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της πρεσβείας, καλούσε τους Κινέζους να «προσπαθούν να περιορίζουν τις περιττές εξόδους και να αποφεύγουν την προσέγγιση περιοχών υψηλού κινδύνου».

17:58 Ο Σμότριχ χαιρετίζει τη «σοφή απόφαση» της χώρας του και την «τέλεια εκτέλεσή της» από τον στρατό

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ χαιρέτισε τη «σοφή απόφαση» της χώρας του να πλήξει την ανώτατη ηγεσία της Χαμάς, αφού το Κατάρ διευκρίνισε ότι τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα είχαν ως στόχο τις κατοικίες υψηλόβαθμων στελεχών της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Οι τρομοκράτες δεν έχουν και δεν θα έχουν καμία ασυλία απέναντι στο μακρύ χέρι του Ισραήλ, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο ακροδεξιός υπουργός, προσθέτοντας ότι «χαιρετίζει τη σοφή απόφαση και την τέλεια εκτέλεσή της από τον στρατό και τη Σιν Μπετ».

17:57 Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία καταδικάζουν την επίθεση στην Ντόχα

17:55 Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει την επίθεση

«Μόλις πληροφορηθήκαμε τις ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ, μια χώρα που διαδραματίζει θετικό ρόλο για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός (στη Λωρίδα της Γάζας) και την απελευθέρωση των ομήρων. Καταδικάζω αυτήν την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ», είπε στους δημοσιογράφους ο Γκουτέρες.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν για να επιτευχθεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, όχι για να την καταστρέψουν», πρόσθεσε.

17:53 Reuters: Επέζησαν οι αξιωματούχοι της Χαμάς

Δύο πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι αξιωματούχοι της οργάνωσης, οι οποίοι συμμετέχουν στην ομάδα διαπραγμάτευσης για την εκεχειρία, επέζησαν της επίθεσης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι το πλήγμα είχε στόχο κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς, ανάμεσά τους τον Χαλίλ αλ-Χάγια, εξόριστο επικεφαλής της οργάνωσης στη Γάζα και κορυφαίο διαπραγματευτή.

17:49 Υπό έλεγχο η κατάσταση, λέει το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν στη Ντόχα είχαν ως στόχο ένα από τα αρχηγεία της Χαμάς στην πόλη.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δυνάμεις ασφαλείας βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και ανέλαβαν τις απαραίτητες επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας. «Η κατάσταση είναι πλέον ασφαλής», τόνισε το υπουργείο, υπογραμμίζοντας ότι οι αρμόδιες ομάδες παραμένουν σε επιφυλακή.



17:43 Δείτε φωτογραφία από τους καπνούς που έπνιξαν την περιοχή

17:20 Νετανιάχου: Είναι αποκλειστικά μία ισραηλινή κίνηση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε ανάρτηση του στο X πως «η σημερινή δράση εναντίον κορυφαίων τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη, ισραηλινή επιχείρηση».

Πρόσθεσε πως το «Ισραήλ την ξεκίνησε, την εκτέλεση και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».

16:40 Επιχείρηση «Ημέρα της Κρίσης»

Η κωδική ονομασία της επιχείρησης είναι «Atzeret HaDin», δηλαδή «Ημέρα της Κρίσης».

Η επιλογή του συγκεκριμένου όρου, όπως μετέδωσε το Channel 12, παραπέμπει στη θρησκευτική εορτή του «Σέμινι Ατζερέτ», την ημέρα της οποίας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, σημειώθηκε η αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

16:30 Η πρώτη αντίδραση του Κατάρ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ Ανσάρι, ανέφερε πως η επίθεση «στοχεύσε κτίρια κατοικιών όπου διέμεναν αρκετά μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς.

Η εγκληματική επίθεση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών του Κατάρ και των κατοίκων του Κατάρ».

Πρόσθεσε πως το Κατάρ «δεν θα ανεχθεί αυτή την απερίσκεπτη συμπεριφορά του Ισραήλ και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε οποιαδήποτε πράξη που στοχεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία του».

16:23 Ο Τραμπ είχε ενημερωθεί

Ο αξιωματούχος μιλώντας στο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Υπενθυμίζεται ότι, την Κυριακή ο Τραμπ είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες απόρριψης» της αμερικανικής πρότασης για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. «Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε.

16:15 Οι IDF επιβεβαιώνουν την επίθεση με στόχο την ηγεσία της Χαμάς

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

