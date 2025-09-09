Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που στοχοθετήθηκε από το Ισραήλ στο Κατάρ την Τρίτη, έχει αναδειχθεί σε ολοένα πιο κεντρική μορφή στην ηγεσία της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης, μετά τον θάνατο των Ισμαήλ Χανίγε και Γιάχια Σινουάρ πέρυσι.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση είχε στόχο κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο Χάγια, επικεφαλής της οργάνωσης στη Γάζα, εξόριστος και κορυφαίος διαπραγματευτής.

Δύο πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης για την εκεχειρία στην Ντόχα επέζησε της επίθεσης.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία, ο Χάγια θεωρείται ευρέως ως η πιο επιδραστική μορφή της Χαμάς στο εξωτερικό, μετά την εξουδετέρωση του Χανίγε από το Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούλιο του 2024.

Αποτελεί μέλος πενταμελούς επιτροπής που ηγείται της Χαμάς από τον θάνατο του Σινουάρ τον Οκτώβριο του 2024 στη Γάζα.

Γεννημένος στη Λωρίδα της Γάζας, ο Χάγια αποτελεί «βετεράνος» της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Θεωρείται ότι έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, βασικό προμηθευτή όπλων και χρηματοδότη της Χαμάς, και έχει εμπλακεί στενά στις προσπάθειες της οργάνωσης να μεσολαβήσει για εκεχειρίες με το Ισραήλ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του 2014 και σε προσπάθειες για τερματισμό του τρέχοντος πολέμου.

Ο Χάγια γεννήθηκε το 1960 στη Γάζα και είναι μέλος της Χαμάς από την ίδρυσή της το 1987. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εντάχθηκε στην Αδελφότητα των Μουσουλμάνων — το σουνιτικό ισλαμιστικό κίνημα από το οποίο προέκυψε η Χαμάς — μαζί με τους Χανίγε και Σινουάρ, σύμφωνα με πηγές της Χαμάς.

Στη Γάζα, έχει συλληφθεί πολλές φορές από το Ισραήλ.

Το 2007, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα χτύπησε το σπίτι της οικογένειάς του στη συνοικία Σετζαϊέχ της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας αρκετούς συγγενείς του. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2014 μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, το σπίτι του πρωτότοκου γιου του Χάγια, Οσάμα, βομβαρδίστηκε, με αποτέλεσμα τον θάνατό του, της συζύγου του και τριών παιδιών τους.

Ο Χάγια δεν βρισκόταν στο σημείο κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Αποχώρησε από τη Γάζα πριν από αρκετά χρόνια, υπηρετώντας ως σημείο επικοινωνίας της Χαμάς με τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο και εδρεύοντας στο Κατάρ για τον ρόλο αυτό.

Ο Χάγια ηγήθηκε των αντιπροσωπειών της Χαμάς σε διαμεσολαβητικές συνομιλίες με το Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία θα περιλάμβανε ανταλλαγή Ισραηλινών αιχμαλώτων με Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές.

Έχει επίσης αναλάβει άλλα υψηλού προφίλ πολιτικά καθήκοντα για τη Χαμάς. Το 2022, ηγήθηκε αντιπροσωπείας της Χαμάς στη Δαμασκό για την αποκατάσταση των σχέσεων με τον πρώην πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, οι οποίες είχαν διαρραγεί μια δεκαετία νωρίτερα, όταν η οργάνωση είχε υποστηρίξει την κυρίως σουνιτική εξέγερση εναντίον του Άσαντ, μέλους της μειονοτικής αλαουίτικης σέκτας.