Τα κέρδη της Βόρειας Ελλάδας από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

Η Βόρεια Ελλάδα μετράει κέρδη από την απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να καταργήσει σε δυο χρόνια τον ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Αναμφίβολα πρόκειται για μια πολιτική πρωτοβουλία που ξεπερνά τα όρια της φορολογικής πολιτικής και επηρεάζει ευρύτερα τον κοινωνικό και αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

Επιπρόσθετα έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και ιδιαίτερη περιφερειακή δυναμική, που στέλνει το μήνυμα πως η ανάπτυξη οφείλει να είναι ισόρροπη, συμμετοχική και να αγκαλιάζει τις τοπικές κοινωνίες. Με λίγα λόγια είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς μια Ελλάδα που αναπτύσσεται χωρίς αποκλεισμούς.