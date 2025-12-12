Ο Ανάλγητος

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup, ήταν μια ακόμη απόδειξη της παγκόσμιας απομόνωσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μετά από τους Αμερικανούς που τιμώρησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ενεργειακή συμφωνία ήρθαν οι Ευρωπαίοι για να τον αποτελειώσουν, εκλέγοντας τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην θέση του προέδρου του Eurogroup. Τον πεθάνανε, λέμε, τον Κυριάκο. Τον Μητσοτάκη. Λοιπόν! Για να μην μπερδευόμαστε από εδώ και στο εξής, υιοθετούμε το Κ1 για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Κ2 για τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Όπως τους λένε εδώ και καιρό στο κόμμα και στην κυβέρνηση.

Ο Κ1 δούλεψε όσο για κανέναν άλλον στη ζωή του για να πετύχει την εκλογή του Κ2. Κι αυτό διότι ξέρει ότι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στους απόμαχους της πολιτικής που έχουν βαλθεί να μας πείσουν ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη πεθαίνουν και ότι μόνο η λευκή αρκούδα μπορεί να μας… σώσει.

Τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών καναλιών είχαν πρώτο θέμα την εκλογή Πιερρακάκη. Όχι; Κάνω λάθος;

Όπως και να το μετρήσουμε ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. H εκλογή του Κ2 στη θέση του προέδρου του Eurogroup σηματοδοτεί την οριστική επιστροφή της χώρας μας στην καρδιά των αποφάσεων της Ευρωζώνης. Πριν δέκα χρόνια συνεδρίαζε το Eurogroup για πακέτα διάσωσης και οι Ευρωπαίοι είχαν να κάνουν με τα νταούλια που θα βαρούσε ο κ. Τσίπρας και οι αγορές θα χόρευαν. Ήμασταν το μαύρο πρόβατο μέχρι το 2019. Η μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας έδωσε στους Ευρωπαίους αυτό που έψαχναν: Ένα νέο αφήγημα για την Ευρωζώνη, πώς μια χώρα από την κρίση πέρασε να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν τα λέμε εμείς αυτά! Αρκεί να διαβάσετε τον διεθνή τύπο από γερμανικά ΜΜΕ έως το Bloomberg.

Το παρασκήνιο της εκλογής του Πιερρ στο Eurogroup είναι πλούσιο. Οι επαφές του ίδιου και η στήριξη που προσέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν καθοριστικές. Χωρίς αυτές δεν έβγαινε η εξίσωση. Αλλά και ο υπουργός είχε οργανώσει πολλές κατ’ ιδίαν επαφές. Λίγο πριν το Eurogroup η ελληνική υποψηφιότητα φαίνεται πως είχε πείσει πάνω από 13 υπουργούς οικονομικών (από τους 20) να τον ψηφίσουν, ενώ το τελειωτικό «χτύπημα» στον Βέλγο συνυποψήφιο έδωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών. Σε μία πρωτοφανή κίνηση προσερχόμενος στο Eurogroup είπε πως «θα ψηφίσει τον Κυριάκο Πιερρακάκη» δείχνοντας πλέον πως οι ισορροπίες έγειραν οριστικά υπέρ του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών. Έτσι ο Βέλγος ΥΠΟΙΚ απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Ο Πιερρ αναλαμβάνει σε μία κρίσιμη στιγμή για την Ευρωζώνη το χαρτοφυλάκιο του προέδρου του Eurogroup και ήδη προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Από τη δημοσιονομική ισορροπία, έως την οικονομική σύγκλιση και την τεχνολογία στην οικονομία ο ρόλος του Eurogroup είναι κομβικός.

Ο Βέλγος κινήθηκε παρασκηνιακά, ενώ είχε στα ατού του τα παγωμένα ρωσικά assets και την προσπάθεια να πειστεί για την αξιοποίησή τους το Βέλγιο. Σε αυτά προσθέστε πως ο Πιερρ είχε να αντιμετωπίσει και τις εσωτερικές ισορροπίες σε κάθε κράτος μέλος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο υπουργός Οικονομικών και ο πρωθυπουργός προέρχονταν από άλλα κόμματα. Η δουλειά που έχει κάνει ως υπουργός Οικονομικών, οι προσωπικές του επαφές και το αφήγημα για την οικονομική επιστροφή της Ελλάδας συνέβαλλαν καθοριστικά στην εκλογή του.

Η ανθεκτικότητα της ΝΔ και το γεγονός ότι παραμένει το ισχυρότερο κόμμα της χώρας ενώ οδεύει προς τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης έχει συγκεκριμένες αιτίες. Μια εξ αυτών είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης έχει πλήρη συνείδηση ότι χωρίς το κόμμα η κυβέρνηση είναι σημαία, χωρίς ιστό. Έτσι το διήμερο 13 και 14 Δεκεμβρίου μαζεύει στο ΟΑΚΑ τους προέδρους των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ σε μια κλειστή ενημερωτική συνάντηση για οργανωτικά ζητήματα. Θα παρελάσει κανονικά ολόκληρη η κυβέρνηση προκειμένου να ενημερώσουν τα γαλάζια στελέχη αναλυτικά. Στα μέσα Ιανουαρίου αρχίζει ο προσυνεδριακός διάλογος και τον Μάιο θα διεξαχθεί το συνέδριο του κόμματος.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την τελική ρύθμιση σχετικά με τη θωράκιση της ελληνικής βιομηχανίας από το ακριβό ρεύμα. Πρόκειται για μία πρόταση του ΣΕΒ, την οποία η κυβέρνηση άλλαξε προς το καλύτερο, προκειμένου να συμπεριλάβει και μικρότερες βιομηχανίες. Το μοντέλο που πρόκειται να ακολουθηθεί δεν θα είναι ακριβώς το ιταλικό, ενώ σήμερα στο Μαξίμου θα υπάρξει συνάντηση που αναμένεται να συζητηθεί και το εν λόγω ζήτημα. Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπουργός την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιο της κυβέρνησης, καθώς οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί πρέπει να εγκριθεί κεντρικά.

Το παιχνίδι του «ποντικιού με τη γάτα» παίζουν ο πρόεδρος Ανδρουλάκης με τον αντιπρόεδρο της βουλής Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Η πλευρά Ανδρουλάκη διαρρέει εσχάτως πολλές πληροφορίες για το σχέδιο παγίδευσης και εκλογικής εξολόθρευσης του Οδυσσέα στην Αρκαδία. Ονοματίζονται και δύο πρόσωπα τα οποία θα συμπράξουν για να πετάξουν τον Οδυσσέα εκτός Βουλής. Ο ένας μάλιστα που ονοματίζεται είναι πολύ φίλος του προέδρου Νίκου. Κάτι μου λέει ότι ο Ανδρουλάκης θα αρχίσει να σπρώχνει τον δαιμόνιο Αρκά να κάνει το λάθος που θα του δώσει το άλλοθι να τον «αποκεφαλίσει» πριν φτάσουν στις κάλπες. Η άλλη εκδοχή που ακούω είναι ότι πρώτα ο Οδυσσέας έμαθε το κόλπο γκρόσο του κραταιού Νικόλα και μετά του υπέδειξε δημόσια να αμφισβητήσει μόνος τον εαυτό του! Επειδή τον Αρκά τον ξέρω καλά, ένα σας λέω: Σκληρό καρύδι! Δεν τρώγεται με τίποτα!

Ο Ανάλγητος