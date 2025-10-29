Τα «πάνω - κάτω» στις μετοχές από τα deals Τραμπ στην Ασία

Συνεχίστηκε χθες η διεύρυνση των ιστορικών υψηλών και για τους τρεις δείκτες της Wall, ενόψει της πολυαναμενόμενης συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλτ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, η οποία αναμένεται να καταλήξει σε μία επωφελή συμφωνία για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, με κύριους άξονες το ποσοστό των δασμών εκατέρωθεν των δύο οικονομιών και το ζήτημα των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την πλευρά του Πεκίνου.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, οι εμπορικοί διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και την Κίνα κατέληξαν σε αυτό που ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ αποκάλεσε «ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για να συζητήσουν οι ηγέτες την Πέμπτη».

Αν και θα πρέπει να περιμένουμε την Πέμπτη για να μάθουμε τις πλήρεις λεπτομέρειες, εντούτοις σε γενικές γραμμές φαίνεται να περιλαμβάνουν την αγορά περισσότερης σόγιας από τις ΗΠΑ από την Κίνα, την άρση του απειλούμενου δασμού 100% στις κινεζικές εξαγωγές από τον Τραμπ και την έγκριση περισσότερων εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα προς τις ΗΠΑ.

Εν όψει αυτών των προσδοκιών, οι πρωταγωνιστές των τελευταίων συνεδριάσεων ήταν οι κατασκευαστές μικροτσίπ που έχουν ανάγκη πρόσβασης στα καίρια υλικά των σπάνιων γαιών, όπως οι Nvidia, Broadcom , η Intel κ.α, αλλά και το ευρύτερο οικοσύστημα της τεχνολογίας όπως οι Microsoft, Amazon και Apple.

Το πιθανό τέλος στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχει οδηγήσει στο σύνολο του μήνα και σε σημαντική άνοδο του χαλκού, παρά τη μετριοπαθή χθεσινή πτώση, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.

Βλέπετε, η άμβλυνση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη είναι ακριβώς ο αντίποδας της κατάρρευσης των εμπορικών σχέσεων στις αρχές Απριλίου, όταν ο πρόεδρος Τραμπ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αναθεωρήσει επί τα χείρω τις παγκόσμιες αρχές του εμπορίου.

Δεν είναι όμως όλοι κερδισμένοι στη Wall. H άμβλυνση των εμπορικών σχέσεων δεν είναι και τόσο καλά νέα για εταιρείες όπως η MP Materials, η οποία κατά τη διάρκεια των εμπορικών εντάσεων έλαβε υποστήριξη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την εξόρυξη και τον καθαρισμό σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ .

Η πιθανή αυξημένη προσφορά σπάνιων γαιών από την Κίνα και από τη Μαλαισία όπως θα δούμε παρακάτω , έχει οδηγήσει τα τελευταία 24ωρα σε μια προσγείωση των τεράστιων προσδοκιών για την εταιρεία που αποτελεί τον δείκτη στην ουσία για τη βιομηχανία εξόρυξης σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι η τιμή της μετοχής της MP σημειώνει άνοδο άνω του 300% από τις αρχές του έτους, με κύριο καύσιμο την επένδυση 400 εκατ. δολαρίων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ τον Ιούλιο, με στόχο να υποστηρίξει το σχέδιο της MP για εξόρυξη και δραστηριότητα διύλισης σπάνιων γαιών στις ακτές των ΗΠΑ.

Μια αυξημένη προσφορά σπάνιων γαιών από την Κίνα αλλά και από τη Μαλαισία είναι φυσικό να οδηγεί σε κατοχύρωση κερδών σε μια από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες της Wall για φέτος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η εταιρεία δεν εξακολουθεί να έχει κρίσιμη βαρύτητα για τις ΗΠΑ, καθώς όπως θα δούμε παρακάτω, ο Πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει μεταξύ άλλων τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού των ΗΠΑ και την απεξάρτηση τους όσον αφορά κρίσιμα υλικά από ανταγωνιστικές οικονομίες.

Τουτέστιν, από ένα σημείο και μετά, η διόρθωση στις αμερικανικές εταιρείες που εμπλέκονται στην κρίσιμη εφοδιαστική αλυσίδα των σπάνιων γαιών θα είναι μια ευκαιρία εισόδου για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Συμφωνίες για σπάνιες γαίες, αεροσκάφη, οχήματα, ενεργειακά και γεωργικά προϊόντα από την περιοδεία του Τραμπ στην Ασία

Μπορεί όλων τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ- Σι την Πέμπτη, όμως οι ΗΠΑ υπέγραψαν ήδη την Κυριακή που μας πέρασε μια σειρά από σημαντικές συμφωνίες για το εμπόριο και τα κρίσιμα ορυκτά με τέσσερις εταίρους της Νοτιοανατολικής Ασίας, επιδιώκοντας μια σημαντική διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού από την Κίνα. (σ.σ:Οι συμφωνίες θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες).

Τουτέστιν, ο Τραμπ είναι ανοικτός σε μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα αλλά την ίδια στιγμή στοχεύει σε μια πλουραλιστική αλυσίδα εφοδιασμού που θα διασφαλίσει στις ΗΠΑ ότι δεν θα εξαρτώνται από έναν προμηθευτή.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της Συνόδου κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας υπέγραψε αμοιβαίες εμπορικές συμφωνίες με τους ομολόγους του της Μαλαισίας και της Καμπότζης, καθώς και μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο με την Ταϊλάνδη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δασμολογικοί φραγμοί και όχι μόνο.

Βάσει αυτών των συμφωνιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν δασμολογικό συντελεστή 19% στις εξαγωγές και από τις τρεις χώρες, όμως για ορισμένα αγαθά οι δασμοί θα καταργηθούν σύμφωνα με κοινές ανακοινώσεις που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος.

Όσον αφορά το Βιετνάμ, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε μια παρόμοια συμφωνία-πλαίσιο, μετά τη δέσμευση του να αυξήσει σημαντικά τις αγορές αμερικανικών προϊόντων και να μειώσει το εμπορικό χάσμα μεταξύ των δύο χωρών.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι ο Τραμπ υπέγραψε την Κυριακή δύο ξεχωριστές συμφωνίες με την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, για τον εφοδιασμό κρίσιμων ορυκτών. Θυμίζουμε ότι μέχρι πρότινος η Μαλαισία είχε απαγορεύσει την εξαγωγή ακατέργαστων σπάνιων γαιών για να αποτρέψει την απώλεια πόρων.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι ΗΠΑ την Κυριακή κατάφεραν ένα καίριο χτύπημα στις ανταγωνιστικές προσπάθειες της Κίνας η οποία βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με την Κουάλα Λουμπούρ για την επεξεργασία σπάνιων γαιών, ενώ την ίδια στιγμή το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας Khazanah Nasional αναμένεται να συνεργαστεί με μια κινεζική εταιρεία για την κατασκευή ενός διυλιστηρίου στη Μαλαισία.

Με τις νέες συμφωνίες, οι τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας δεσμεύτηκαν να άρουν τα εμπορικά εμπόδια και να παρέχουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά σε διάφορα αμερικανικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνουν δεσμεύσεις στο ψηφιακό εμπόριο, τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και το Βιετνάμ συμφώνησαν να αποδεχτούν οχήματα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας και εκπομπών ρύπων των ΗΠΑ, ενώ η Μαλαισία συμφώνησε να αγοράσει εξοπλισμό ασφαλείας, υγροποιημένο φυσικό αέριο, ημιαγωγούς, αεροδιαστημικό εξοπλισμό, εξοπλισμό κέντρων δεδομένων και τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Επιπλέον, η Μαλαισία δεσμεύτηκε για πιθανές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 66 εκατομμυρίων δολαρίων και για τη διευκόλυνση επενδύσεων ύψους 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τα επόμενα δέκα χρόνια.

Συμφώνησε επίσης να αποδεχτεί τις προδιαγραφές των ΗΠΑ για τα καλλυντικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα, εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή δασμολογικές απαλλαγές για προϊόντα όπως το φοινικέλαιο, το κακάο και το καουτσούκ.

Εξαιρετική για τις ΗΠΑ ήταν η συμφωνία και με την Ταϊλάνδη, η οποία θα καταργήσει τους δασμολογικούς φραγμούς για το 99% περίπου των αμερικανικών εισαγωγών –καλύπτουν βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα - ενώ θα χαλαρώσει τους περιορισμούς ξένης ιδιοκτησίας για τις αμερικανικές επενδύσεις στον τηλεπικοινωνιακό τομέα.

Αναμένονται επίσης αρκετές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ταϊλανδέζικων και αμερικανικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των αγορών γεωργικών προϊόντων όπως καλαμπόκι για ζωοτροφές και σογιάλευρο, αξίας περίπου 2,6 δισ. δολαρίων ετησίως.

Η Ταϊλάνδη έχει επίσης δεσμευτεί να αγοράσει 80 αμερικανικά αεροσκάφη συνολικού ύψους 18,8 δισ. δολαρίων και ενεργειακά αγαθά, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου και του αργού πετρελαίου, ύψους περίπου 5,4 δισ. δολαρίων ετησίως.

Ιδιοφυής έμπορος ο Τραμπ- Χωρίς συλλογικές κόκκινες γραμμές οι χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας

Στο σημείο αυτό θέλουμε να υπογραμμίσουμε κάτι πολύ σημαντικό, καθώς αναδεικνύει την επιδεξιότητα του Τραμπ να φέρνει τους εμπορικούς του εταίρους εκεί ακριβώς που θέλει.

Η Μαλαισία και η Καμπότζη συμφώνησαν να λάβουν μέτρα προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τα καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών και των κυρώσεων με αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συμφώνησαν δηλαδή να επιβάλουν παρόμοιους με αυτών των ΗΠΑ περιορισμούς στις εισαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών τρίτων χωρών, καθώς και να εφαρμόσουν μέτρα για την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών εταιρειών που ανήκουν ή ελέγχονται από τρίτες χώρες που δραστηριοποιούνται στις δικαιοδοσίες τους, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τα εμπορικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Τέλος, καμία από τις δύο συμφωνίες δεν περιλαμβάνει παραδοσιακές διατάξεις επίλυσης διαφορών που καθιερώνουν διαδικασίες για την φιλική επίλυση των διαφορών, και τα κείμενα έχουν συνταχθεί με τρόπο που επιτρέπει στις ΗΠΑ να διατηρήσουν σημαντική επιρροή στους εμπορικούς τους εταίρους στο μέλλον.

Εν ολίγοις, οι ΗΠΑ μπορούν να αποφασίσουν να αυξήσουν μονομερώς τους δασμούς ή να αντιμετωπίσουν τις εισαγωγές ενός προϊόντος ως απειλή για την εθνική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή στο μέλλον.

Πρόκειται για ένα μεγαλειώδες ρουά ματ του Προέδρου Τραμπ το οποίο όμως επέτρεψε η αδυναμία πολλών χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας να συνασπιστούν μεταξύ τους.

Βλέπετε, ο φόβος ότι όσες χώρες θα συνθηκολογούσαν με τις ΗΠΑ θα είχαν ένα σημαντικό περιφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εμπόδισε τις ασιατικές χώρες να συντονιστούν σε μια συλλογική κόκκινη γραμμή στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα ήταν η καθεμία από αυτές να παραμείνει εκτεθειμένη και να προσπαθήσει μόνη της να κλείσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία προκειμένου να διατηρήσει την πρόσβασή της στην αγορά των ΗΠΑ. Καλό είναι η Ευρώπη να λάβει υπόψιν της αυτό το μάθημα.

Όπως και να έχει, η στήλη πιστεύει ότι όπως ακριβώς κάνει και ο Πρόεδρος Τραμπ με την Κίνα, έτσι και οι χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας προσπαθούν μέσω των συμφωνιών να κερδίσουν χρόνο προκειμένου να διαφοροποιήσουν τις εμπορικές τους σχέσεις επαρκώς.

Επίσης ένα σημαντικό ερώτημα που αυτή τη στιγμή απουσιάζει από τους πρώτους τίτλους των ειδήσεων είναι πώς θα αντιδράσει η Κίνα στα μέτρα οικονομικής ασφάλειας αυτών των εμπορικών συμφωνιών.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις δεσμεύσεις των χωρών του ASEAN που τάσσονται με τις ΗΠΑ και ενάντια στα οικονομικά της συμφέροντα. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται στο μέλλον να δούμε ακόμα και αντίμετρα που θα στοχεύουν όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά ίσως και στη Νοτιοανατολική Ασία.

Στο επίκεντρο η πυρηνική ενέργεια με την Ιαπωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι υπέγραψαν την Τρίτη επίσης μια συμφωνία-πλαίσιο για την εξασφάλιση της προμήθειας σπάνιων γαιών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Τραμπ στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου:«Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία οικονομικής πολιτικής και συντονισμένες επενδύσεις για να επιταχύνουν την ανάπτυξη διαφοροποιημένων και δίκαιων αγορών για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες».

Δεδομένου όμως ότι η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τάσσεται υπέρ της πυρηνικής ενέργειας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας αλλά και της επιστροφής στην αρένα των εξαγωγών, συμφώνησε επίσης για συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες για πυρηνικούς αντιδραστήρες νέας γενιάς.

Στόχος των συμφωνιών αυτών είναι να παράσχουν οικονομική υποστήριξη σε επιλεγμένα έργα εντός των επόμενων έξι μηνών.

Σε ένα ενημερωτικό δελτίο για τις συνομιλίες, η Ιαπωνία ανέφερε το αμοιβαίο ενδιαφέρον για συνεργασία στην κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων νέας γενιάς AP1000 και μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR).

Οι συμφωνίες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ιαπωνικές εταιρείες όπως η Mitsubishi Heavy Industries, η Toshiba Group κ.α.

