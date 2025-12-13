Π. Μαρινάκης προς αγρότες: Επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, όχι σε κλειστούς δρόμους

Έκκληση για διάλογο και όχι στους κλειστούς δρόμους, απηύθυνε σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην αρχή της ομιλίας του επί του Προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Από την πρώτη στιγμή είπαμε ναι στο διάλογο, χωρίς κλειστούς δρόμους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία μετά από δεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη. Δίνουμε όσα περισσότερα παραπάνω μπορούμε, δώσαμε λύση για ρεύμα πετρέλαιο, ΦΠΑ και φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Επιμένω λοιπόν και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά» ανέφερε και συμπλήρωσε, όσον αφορά τα αιτήματά τους: «δώσαμε μια λύση για φθηνότερο ρεύμα, για μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, μειώσαμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις τροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μόνο φέτος, σε σχέση με πέρσι, δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες».

«Αυτό που λέμε εκφράζει - αν όχι όλη - την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη και η κυβέρνηση δίνει όσα παραπάνω μπορεί. Πραγματικά χρήματα, όχι από λεφτόδεντρα. Φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες σε επίπεδο ενισχύσεων» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης για να προσθέσει:

«Οι αγρότες ζητούν περισσότερα! Ειδικά οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται περισσότερο και έχουν κάθε δίκιο να το ζητούν. Όταν όμως προβάλεις τα αιτήματα χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος που επικαλείσαι είναι προσχηματικός. Εμείς λέμε ναι στον διάλογο όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν θεραπεία για τον καρκίνο, που θέλουν να πάνε στην δουλειά τους, που θέλουν να πάνε στα χωριά τους για τις γιορτές».

Συνέλευση αγροτών: «Όχι» στο κάλεσμα Μητσοτάκη για συνάντηση

Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των αγροτών από τα περισσότερα μπλόκα της χώρας, που είχε ως στόχο να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μετά και τη δημόσια πρόσκληση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για συνάντηση μαζί τους τη Δευτέρα.

Οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και να μην αποδεχθούν τη συνάντηση που πρότεινε ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό, στα οποία θα περιμένουν σαφείς απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε ραντεβού μαζί του, έγιναν γνωστά λίγες ώρες μετά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν σήμερα και στην οποία αποφάσισαν να μην προσέλθουν τη Δευτέρα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η λίστα των αιτημάτων έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού

Κατώτερες εγγυημένες τιμές

Ρεύμα στα 7 λεπτά

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

Μείωση του κόστους παραγωγής

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

Εφόσον οι απαντήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν γνωστοποιήσει, τότε θα κατέβουν στην Αθήνα για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Μόνο έτσι θα προσέλθουμε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό» έλεγαν χαρακτηριστικά οι αγρότες.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Οι αγρότες επαναλαμβάνουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει χαρακτήρα επιβίωσης.

Το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών, αφορά μεταξύ άλλων, την δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα, καθώς και ουσιαστική προστασία των μικρομεσαίων παραγωγών από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ και των αυξημένων φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων.

Εκπρόσωποι από περισσότεροι από 50 μπλόκα, έδωσαν το «παρών» στην κατάμεστη αίθουσα στο Κιλελέρ, κι έχουν τοποθετηθεί οι περισσότεροι από τους μισούς, τηρώντας άπαντες την ίδια σκληρή γραμμή για συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Εκπρόσωποι από τα αγροτικά μπλόκα από την Κρήτη (σ.σ.: ήταν όλοι εκτός από τον εκπρόσωπο του Ηρακλείου που νοσεί), είπαν ότι όσοι Κρήτες συμμετείχαν στην συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη, δεν έχουν σχέση με το αγροτικό κίνημα και δεν τους εκφράζουν. Το έγγραφο που θα προκύψει από την πανελλαδική συνάντηση θα καθαρογραφεί αργά τη νύχτα ή αύριο το πρωί κι ακολούθως θα σταλεί στον πρωθυπουργό και στους καθ' ύλην αρμοδίους υπουργούς.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν σε δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της σύσκεψης εμφανίστηκαν με σκληρή στάση. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είμαστε αποφασισμένοι, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, με το πέρας της σύσκεψης να στείλουμε τα αιτήματά μας και να περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Θα πάμε σε διάλογο μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει πρόσφορο έδαφος, με συγκεκριμένες απαντήσεις του πρωθυπουργού στα αιτήματά μας. Διαφορετικά, θεωρούμε ότι πρόκειται για επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο. Το ίδιο ισχύει και για μια συνάντηση. Ο κ. Μητσοτάκης ενήργησε αυθαίρετα, κλείνοντας μόνος του το ραντεβού. Ο πρωθυπουργός μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρέμβει ώστε να δημιουργηθεί βάση διαλόγου, αλλά θα πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί αν πράγματι επιδιώκει λύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιάννης Κουκούτσης, επίσης από την Ομοσπονδία Λάρισας, ο οποίος δήλωσε:

«Δεν μπορούμε να πάμε σε έναν προσχηματικό διάλογο. Δεν έχουμε χρονικούς περιορισμούς – θυμίζω ότι έχουμε βρεθεί ακόμη και 40 ημέρες στον δρόμο, και ελπίζω να μη χρειαστεί να επαναληφθεί». Παράλληλα διευκρίνισε ότι «Κρητικοί αγρότες θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη, ωστόσο δεν πρόκειται για εκείνους που είχαν συναντηθεί με την κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες».

Υπενθυμίζεται ότι, την πρόσκληση προς τους αγρότες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας πολιτική εκτόνωσης απέναντι στην πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η πρωτοβουλία παραπέμπει στο πρότυπο αντίστοιχης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2024, ωστόσο συνοδεύεται και από σαφές μήνυμα ευθύνης προς τους αγρότες, καθώς υπονοείται ότι η μη προσέλευση στο ραντεβού θα τους καταστήσει υπόλογους για την παρατεταμένη κοινωνική ταλαιπωρία.

Την ίδια στιγμή, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης δείχνουν σημάδια υποχώρησης από τις κινητοποιήσεις, μετά το διπλό ραντεβού που είχαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης.

Πλέον, το βάρος των εξελίξεων μεταφέρεται στα μπλόκα. Από τη σημερινή συζήτηση του Συντονιστικού θα φανεί αν υπάρχει πραγματική διάθεση διαλόγου με την κυβέρνηση ή αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν αμετάβλητες.

Η σύσκεψη αυτή θεωρείται η πιο κρίσιμη των κινητοποιήσεων που εδώ και δύο εβδομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη, με αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη τη χώρα να δίνουν το παρών.