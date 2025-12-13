Συνέλευση αγροτών: «Όχι» στο κάλεσμα Μητσοτάκη για συνάντηση - Ετοιμάζουν λίστα με αιτήματα

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των αγροτών από τα περισσότερα μπλόκα της χώρας, που είχε ως στόχο να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μετά και τη δημόσια πρόσκληση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για συνάντηση μαζί τους τη Δευτέρα.

Οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και να μην αποδεχθούν τη συνάντηση που πρότεινε ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα μέλη των συνδικαλιστών προσανατολίζονται στη σύνταξη λίστας με τα αιτήματά τους, την οποία σκοπεύουν να αποστείλουν στον πρωθυπουργό, αναμένοντας πρώτα σαφείς απαντήσεις πριν από οποιαδήποτε συνάντηση.

Εφόσον οι απαντήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν γνωστοποιήσει, τότε θα κατέβουν στην Αθήνα για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Μόνο έτσι θα προσέλθουμε στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό» έλεγαν χαρακτηριστικά οι αγρότες.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Οι αγρότες επαναλαμβάνουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει χαρακτήρα επιβίωσης.

Το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών, αφορά μεταξύ άλλων, την δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα, καθώς και ουσιαστική προστασία των μικρομεσαίων παραγωγών από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ και των αυξημένων φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων.

Εκπρόσωποι από περισσότεροι από 50 μπλόκα, έδωσαν το «παρών» στην κατάμεστη αίθουσα στο Κιλελέρ, κι έχουν τοποθετηθεί οι περισσότεροι από τους μισούς, τηρώντας άπαντες την ίδια σκληρή γραμμή για συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Εκπρόσωποι από τα αγροτικά μπλόκα από την Κρήτη (σ.σ.: ήταν όλοι εκτός από τον εκπρόσωπο του Ηρακλείου που νοσεί), είπαν ότι όσοι Κρήτες συμμετείχαν στην συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη, δεν έχουν σχέση με το αγροτικό κίνημα και δεν τους εκφράζουν. Το έγγραφο που θα προκύψει από την πανελλαδική συνάντηση θα καθαρογραφεί αργά τη νύχτα ή αύριο το πρωί κι ακολούθως θα σταλεί στον πρωθυπουργό και στους καθ' ύλην αρμοδίους υπουργούς.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν σε δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της σύσκεψης εμφανίστηκαν με σκληρή στάση. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είμαστε αποφασισμένοι, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, με το πέρας της σύσκεψης να στείλουμε τα αιτήματά μας και να περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Θα πάμε σε διάλογο μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει πρόσφορο έδαφος, με συγκεκριμένες απαντήσεις του πρωθυπουργού στα αιτήματά μας. Διαφορετικά, θεωρούμε ότι πρόκειται για επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο. Το ίδιο ισχύει και για μια συνάντηση. Ο κ. Μητσοτάκης ενήργησε αυθαίρετα, κλείνοντας μόνος του το ραντεβού. Ο πρωθυπουργός μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρέμβει ώστε να δημιουργηθεί βάση διαλόγου, αλλά θα πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί αν πράγματι επιδιώκει λύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιάννης Κουκούτσης, επίσης από την Ομοσπονδία Λάρισας, ο οποίος δήλωσε:

«Δεν μπορούμε να πάμε σε έναν προσχηματικό διάλογο. Δεν έχουμε χρονικούς περιορισμούς – θυμίζω ότι έχουμε βρεθεί ακόμη και 40 ημέρες στον δρόμο, και ελπίζω να μη χρειαστεί να επαναληφθεί». Παράλληλα διευκρίνισε ότι «Κρητικοί αγρότες θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη, ωστόσο δεν πρόκειται για εκείνους που είχαν συναντηθεί με την κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες».

Υπενθυμίζεται ότι, την πρόσκληση προς τους αγρότες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας πολιτική εκτόνωσης απέναντι στην πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η πρωτοβουλία παραπέμπει στο πρότυπο αντίστοιχης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2024, ωστόσο συνοδεύεται και από σαφές μήνυμα ευθύνης προς τους αγρότες, καθώς υπονοείται ότι η μη προσέλευση στο ραντεβού θα τους καταστήσει υπόλογους για την παρατεταμένη κοινωνική ταλαιπωρία.

Την ίδια στιγμή, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης δείχνουν σημάδια υποχώρησης από τις κινητοποιήσεις, μετά το διπλό ραντεβού που είχαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης.

Πλέον, το βάρος των εξελίξεων μεταφέρεται στα μπλόκα. Από τη σημερινή συζήτηση του Συντονιστικού θα φανεί αν υπάρχει πραγματική διάθεση διαλόγου με την κυβέρνηση ή αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν αμετάβλητες.

Η σύσκεψη αυτή θεωρείται η πιο κρίσιμη των κινητοποιήσεων που εδώ και δύο εβδομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη, με αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη τη χώρα να δίνουν το παρών.