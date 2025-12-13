Κυρ. Μητσοτάκης σε προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ: Ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα σε μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα

Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθεια, ώστε η Ελλάδα να αλλάξει και να καταστεί μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ) της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «σημαντική ευκαιρία», ενώ υπογράμμισε πως η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί.

Σε ό,τι αφορά τις εκλογές του 2027, ο Κυρ. Μητσοτάκης επισήμανε πως «στην τελική ευθεία έχουμε διπλή αποστολή: να επικοινωνούμε στους πολίτες την πολιτική μας και να πούμε τι θα κάνουμε για το 2030».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον Προϋπολογισμό του 2026, τόνισε πως «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή».

Εξάλλου, αναφερόμενος και στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως νέου προέδρου του Eurogroup, σημείωσε πως «η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης επιλέγεται ως η χώρα που κατευθύνει κεντρική πολιτική της ευρωζώνης.

«Και αυτό», όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρωθυπουργός, συνιστά «αναγνώριση όχι μόνο της πολιτικής μας αλλά και των προσπαθειών του ελληνικού λαού, απέναντι στην αντιπολίτευση που τα βλέπει όλα μαύρα».

«Οφείλουμε να κρατάμε το βλέμμα των φιλοδοξιών μας ψηλά αλλά και τη ματιά μας χαμηλά - οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα ακόμα», υπογράμμισε – μεταξύ άλλων – ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Πηγή: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI