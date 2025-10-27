Τηλεφωνική επικοινωνία Κινέζου ΥΠΕΞ με Ρούμπιο ενόψει της συνάντησης Τραμπ–Σι

Η Κίνα ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «συναντηθούν στη μέση του δρόμου» προκειμένου να «προετοιμάσουν υψηλού επιπέδου επαφές» μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με την επίσημη κινεζική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ «διατηρούν μακροχρόνιες επαφές και αμοιβαίο σεβασμό», ανέφερε ο Γουάνγκ, χαρακτηρίζοντας τη σχέση Σι–Τραμπ «το πιο πολύτιμο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο στις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ».

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενόψει της αναμενόμενης συνάντησης των δύο ηγετών στη Νότια Κορέα αργότερα αυτή την εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου των CEO του APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation).

Η κινεζική ανακοίνωση της Δευτέρας δεν επιβεβαίωσε άμεσα ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, ωστόσο ο Λευκός Οίκος έχει ήδη δηλώσει ότι οι δύο πρόεδροι θα συναντηθούν την Πέμπτη.

Εμπορικές εντάσεις εν μέσω προσπαθειών διαλόγου

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών ήρθε σε μια περίοδο αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, μετά από μια φάση σχετικής ηρεμίας.

Το Πεκίνο έχει επεκτείνει τον έλεγχο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ενώ η Ουάσιγκτον προχώρησε στην επιβολή πρόσθετων λιμενικών τελών σε κινεζικά πλοία, προκαλώντας νέο κύμα αντίμετρων και από τις δύο πλευρές.

Διαπραγματευτές των δύο χωρών συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Μαλαισία για να χαράξουν ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας το οποίο θα εξετάσουν οι πρόεδροι, με θέματα που περιλαμβάνουν τις εισαγωγές σόγιας και την εφαρμογή περιορισμών στην TikTok.

«Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ έχουν περάσει από διάφορες διακυμάνσεις», δήλωσε ο Γουάνγκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι δύο πλευρές αποσαφήνισαν τις θέσεις τους και ενίσχυσαν την αμοιβαία κατανόηση» κατά τις εμπορικές συνομιλίες στην Κουάλα Λουμπούρ, πρόσθεσε.

Ο Κινέζος υπουργός υπογράμμισε ότι οι διμερείς σχέσεις μπορούν να προχωρήσουν εφόσον και οι δύο πλευρές δεσμευθούν να επιλύουν τις διαφορές μέσω διαλόγου και να εγκαταλείψουν την τακτική της μονομερούς πίεσης.