Σταύρος Καλαφάτης

Σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων και μετασχηματισμών, η ανάγκη για βιώσιμες πόλεις, για ανθεκτικές υποδομές, για πιο καθαρές και ασφαλείς μετακινήσεις και αποδοτικές εμπορευματικές αλυσίδες, δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιταγή για την ανάπτυξη.

Σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, τα ευφυή συστήματα μεταφορών δεν είναι απλά μέρος της λύσης. Είναι προϋπόθεση για τη λύση.Είναι ο τρόπος για να οργανώσουμε καλύτερα τις μετακινήσεις των πολιτών και των αγαθών. Είναι ο τρόπος να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να σώσουμε ζωές στους δρόμους. Είναι ο τρόπος να φέρουμε κοντά τον πολίτη με την τεχνολογία και την Πολιτεία με την κοινωνία.