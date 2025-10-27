H Θεσσαλονίκη σε ρόλο ευρωπαϊκής πύλης logistics - Ο νέος εμπορικός διάδρομος που συνδέει Νότια με Β. Ευρώπη και τα οφέλη

Τον ρόλο της ως κεντρικού κόμβου μεταφορών και εμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύει η Θεσσαλονίκη, μέσα από μια νέα στρατηγική συνεργασία που φέρνει πιο κοντά την Ελλάδα και το Βέλγιο.Η Hellenic Ports IKE, με έδρα στην Ελεύθερη Ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης, και η ιστορική Lalemant Group, με έδρα τη Γάνδη, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), εγκαινιάζοντας μια συμμαχία με στόχο τη δημιουργία ενός νέου εφοδιαστικού διαδρόμου που θα συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βορειοδυτική και τη Νότια Ευρώπη.