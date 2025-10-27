Flyover: Πάμε για… κατεδάφιση - Κλείνει από την Τετάρτη ο ένας κλάδος της γέφυρας Πανοράματος - Πότε θα είναι έτοιμη η νέα γέφυρα

Ο κύβος ερρίφθη! Από την προσεχή Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, κλείνει ο ένας εκ των δύο κλάδων της γέφυρας Πανοράματος, στο πλαίσιο κατασκευής της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας, γνωστής ως Flyover. Ο κλάδος θα κλείσει προκειμένου να εκτελεστούν πρόδρομες εργασίες για την κατεδάφιση της γέφυρας - κάτι που τοποθετείται χρονικά μέσα στον Νοέμβριο - και την κατασκευή μιας νέας, η οποία θα είναι σύγχρονη και ασφαλής και προγραμματίζεται να είναι έτοιμη στο τέλος του προσεχούς Αυγούστου, δηλαδή σε δέκα μήνες από σήμερα.

Καθώς τα συνεργεία της κατασκευαστικής κοινοπραξίας που τρέχει το έργο του Flyover εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, ώστε η κατεδάφιση της γέφυρας να γίνεται προκαλώντας τα λιγότερα δυνατά προβλήματα.