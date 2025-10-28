Ο Τραμπ επαινεί τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας: Συμφωνίες για άμυνα, εμπόριο και σπάνια μέταλλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό, Σαναέ Τακαΐτσι κατά τη συνάντησή τους στο Τόκιο την Τρίτη, χαιρετίζοντας τη δέσμευσή της να επιταχύνει την ενίσχυση της ιαπωνικής άμυνας, ενώ υπέγραψε συμφωνίες για το εμπόριο και τα σπάνια μέταλλα.

Συγκεκριμένα, η Τακαΐτσι, που ανέλαβε τα καθήκοντά της μόλις πριν από μία εβδομάδα, είναι πολιτική προστατευόμενη του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε — στενού συμμάχου και φίλου του Τραμπ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022.

President Donald J. Trump and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. 🇺🇸🤝🇯🇵@takaichi_sanae pic.twitter.com/fyE0MBa7NM — The White House (@WhiteHouse) October 28, 2025

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η νέα πρωθυπουργός αναφέρθηκε επανειλημμένα στην κληρονομιά του Άμπε, προσφέροντας δώρα και υπενθυμίζοντας τη στενή σχέση που είχε με τον Τραμπ, τον οποίο επαίνεσε για τις διπλωματικές του προσπάθειες επίλυσης διεθνών κρίσεων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, η Ιαπωνίδα ηγέτις υποσχέθηκε επίσης να προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης.

President Donald J. Trump & Japanese Prime Minister Takaichi watch the World Series! ⚾️ pic.twitter.com/x6GERGnkWX — The White House (@WhiteHouse) October 28, 2025

Οι δύο κυβερνήσεις ανακοίνωσαν λίστα κοινών έργων στους τομείς της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και των κρίσιμων ορυκτών, όπου ιαπωνικές εταιρείες σχεδιάζουν επενδύσεις έως και 400 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Το Τόκιο έχει ήδη δεσμευθεί για επενδύσεις, δάνεια και εγγυήσεις ύψους 550 δισ. δολαρίων σε στρατηγικούς τομείς των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο συμφωνίας για την άρση δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ.

Αυτές οι κινήσεις εκτιμάται ότι θα μετριάσουν πιθανές απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου για ακόμη μεγαλύτερη ιαπωνική αμυντική συνεισφορά απέναντι στην αυξανόμενη κινεζική επιθετικότητα.

Η Τακαΐτσι δεσμεύθηκε να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ.

«Ό,τι έχω ακούσει από τον Σίνζο και άλλους, με κάνει να πιστεύω ότι θα είστε μία από τις σπουδαιότερες πρωθυπουργούς», είπε ο Τραμπ στην Τακαΐτσι, κατά την έναρξη των συνομιλιών τους στο Παλάτι Ακασάκα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το γεγονός πως είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας «είναι κάτι πολύ σημαντικό».

Συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ επαίνεσε την Ιαπωνία για τις αυξημένες αγορές αμερικανικού αμυντικού εξοπλισμού, ενώ η Τακαΐτσι χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου» τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του προέδρου για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, καθώς και μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας στις προμήθειες κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα στον τομέα των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Μετά το γεύμα, ο Τραμπ συναντήθηκε με συγγενείς Ιαπώνων που είχαν απαχθεί από τη Βόρεια Κορέα τη δεκαετία του 1960 και 1970 — μια υπόθεση που είχε στηρίξει έντονα ο Άμπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα σταθούν στο πλευρό των οικογενειών μέχρι τέλους».

Το ταξίδι του προέδρου ξεκίνησε από τη Μαλαισία την Κυριακή, πριν μεταβεί στην Ιαπωνία τη Δευτέρα για μια επίσημη υποδοχή στο Αυτοκρατορικό Παλάτι. Η περιοδεία του — η μεγαλύτερη από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο — αναμένεται να ολοκληρωθεί με μια συμφωνία εκεχειρίας στον εμπορικό πόλεμο με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Επίσκεψη σε αμερικανική ναυτική βάση

Οι προσπάθειες της Τακαΐτσι να ενισχύσει τους δεσμούς με τον Τραμπ μέσω της κληρονομιάς Άμπε ενδέχεται να την βοηθήσουν πολιτικά, σχολιάζουν αναλυτές, καθώς η κυβέρνησή της υπολείπεται κατά δύο έδρες της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Ο Τραμπ και η Τακαΐτσι μετέβησαν με το προεδρικό ελικόπτερο στο αεροπλανοφόρο USS George Washington, που είναι αγκυροβολημένο στη ναυτική βάση της Γιοκοσούκα, κοντά στο Τόκιο.

Εκεί ο Τραμπ εκφώνησε ομιλία μίας ώρας, αγγίζοντας θέματα από τα σύνορα των ΗΠΑ μέχρι το αμερικανικό φούτμπολ. Μπροστά σε 6.000 Αμερικανούς ναύτες, παρουσία δύο μαχητικών αεροσκαφών, παρουσίασε την Τακαΐτσι ως «νικήτρια», ενώ η ίδια ευχαρίστησε τις αμερικανικές δυνάμεις για τη συμβολή τους στην ασφάλεια της περιοχής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ξεκινά αυτή την εβδομάδα η παράδοση αμερικανικών πυραύλων για τα ιαπωνικά μαχητικά F-35.

Το ταξίδι του ολοκληρώθηκε με ομιλία σε επιχειρηματίες στο Τόκιο, όπου είχε και μια σύντομη συζήτηση με τον επικεφαλής της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, σχετικά με ένα παιχνίδι γκολφ — ενώ, σύμφωνα με ανταποκριτές, ο σύμβουλός του Στίβεν Μίλερ αποκοιμήθηκε προς το τέλος της εκδήλωσης.

Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει την Τετάρτη στη Νότια Κορέα για συνάντηση με τον πρόεδρο Λι Τζε Μιουνγκ, πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Σι την Πέμπτη.