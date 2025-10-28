Θεσσαλονίκη: Πώς η δυτική είσοδος αλλάζει όψη – Ο ρόλος του επιχειρείν και οι επενδύσεις που επαναπροσδιορίζουν την περιοχή

Η δυτική είσοδος της Θεσσαλονίκης, για δεκαετίες ταυτισμένη με τη βιομηχανική δραστηριότητα και την εικόνα της «πίσω πόλης», μεταμορφώνεται τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους δυναμικούς πυρήνες αστικής, επιχειρηματικής και επενδυτικής αναγέννησης.Η εγκατάσταση διεθνών τραπεζών, μεγάλων επιχειρηματικών πάρκων, ξενοδοχείων και δημόσιων φορέων, σε συνδυασμό με την επικείμενη ανάπλαση της ιστορικής ζυθοποιίας ΦΙΞ και την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος, συνθέτουν ένα νέο τοπίο που αλλάζει τον χάρτη της πόλης.

