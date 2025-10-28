Η Θεσσαλονίκη ξορκίζει τα σύνδρομα του χθες και αποκτά νέο πρόσωπο με ορίζοντα το 2030

Κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία κι ούτε αυτονόητα. Έρχονται με βούληση, σχέδιο, προγραμματισμό και κυρίως με στοχομετρημένα βήματα. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο επίτευγμα της οποίας τα τελευταία έξι χρόνια είναι ότι κατάφερε να ξορκίσει τα σύνδρομα του χθες και όταν κοιτιέται στον καθρέφτη της ιστορίας να αντικρίζει το νέο πρόσωπο που αποκτά ημέρα με την ημέρα, με ορίζοντα το 2030.Η αναφορά του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι «δεν υπάρχει δίπολο Αθήνας-Θεσσαλονίκης», είναι ενδεικτική του νέου τρόπου σκέψης που μαρτυρά αυτήν την απαραίτητη αλλαγή νοοτροπίας.

