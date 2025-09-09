Ελευθέριος Αλεξανδρίδης

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έφερε πολλές θετικές ειδήσεις για τη δυτική Θεσσαλονίκη, με βάση τις ανακοινώσεις και τις τοποθετήσεις που έγιναν σε αυτήν.

Ήταν ένα πολύ ξεκάθαρο δείγμα του ότι η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί ότι η δυτική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης είναι εδώ και δεκαετίες πολύ αδικημένη σε σύγκριση με το κέντρο και την ανατολική πλευρά -αν και διαθέτει τον υψηλότερο πληθυσμό και δη το νεανικότερο- και γι' αυτό στρέφει το βλέμμα της προς αυτήν, προγραμματίζοντας αλλά και υλοποιώντας σημαντικά έργα.