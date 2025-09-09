Thess INTEC: Επενδυτική ευκαιρία με προκλήσεις – Το στοίχημα της έγκαιρης κατασκευής

Η ανάπτυξη του Thess INTEC, του πρώτου Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στην Ελλάδα, αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα για τη Θεσσαλονίκη και συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα.Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου συναντά καθυστερήσεις και προκλήσεις, που μεταθέτουν τον χρονικό ορίζοντα για την έναρξη οικοδομικών δραστηριοτήτων.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το οποίο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση και ίδιους πόρους για την ανέγερση εγκαταστάσεων 11.000 τ.μ., με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 5.000 τ.μ., έθεσε ένα ζήτημα όσον αφορά την υλοποίηση του έργου και τις οικοδομικές άδειες ζητώντας νομοθετική παρέμβαση.