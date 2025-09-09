Νετανιάχου για πλήγμα στην Ντόχα: Στόχος οι υπεύθυνοι των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου

Ως «χειρουργικό» χαρακτήρισε το πλήγμα στην Ντόχα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, υπογραμμίζοντας ότι «οι άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα στο στόχαστρο ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν, οργάνωσαν και πανηγύρισαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου».

«Ένα μεγάλο μέρος του δημοκρατικού κόσμου έχει “ντροπιαστικά ξεχάσει την 7η Οκτωβρίου”», προσθέτει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και στη συνέχεια τονίζει ότι «οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν ένα πράγμα: Από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, το εβραϊκό αίμα δεν θα χυθεί».

«Βρισκόμαστε εν μέσω μιας εκστρατείας για την ήττα της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Έχουμε πλήξει σημαντικά όλα τα μέρη του άξονα του κακού», αναφέρει.

WATCH LIVE: Prime Minister Benjamin Netanyahu's Remarks at a US Embassy US Independence Day Event https://t.co/dGT8mPjaZw — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 9, 2025

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου αναφερόμενος στην ενότητα του Ισραήλ απέναντι στις προκλήσεις: «Μαζί στεκόμαστε, μαζί πολεμάμε και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε νικητές».

Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα, υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου είπε ότι η εποχή που οι «τρομοκράτες ηγέτες» έμεναν ατιμώρητοι έχουν τελειώσει. «Τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία (…) Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει τέτοιου είδους ασυλία», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το Ισραήλ ενήργησε «εντελώς ανεξάρτητα» και ότι η σημερινή αεροπορική επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ «μπορεί να ανοίξει μια πόρτα για τον τερματισμό του πολέμου». Πρόσθεσε ότι διέταξε την επιχείρηση «για να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας με τους δολοφόνους και να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ».

«Οι κάτοικοι της Γάζας πρέπει να απορρίψουν τη Χαμάς»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Νετανιάχου απευθύνεται και στον λαό της Γάζας, λέγοντας να «αποδεχτούν την πρόταση [ειρήνης] του προέδρου Τραμπ», λίγες ώρες μετά την επίθεση σε διαπραγματευτές της Χαμάς στο Κατάρ.

«Μην ανησυχείτε, μπορείτε να το κάνετε και μπορούμε να σας υποσχεθούμε ένα διαφορετικό μέλλον», προσθέτει.

Ο Νετανιάχου τόνισε, ωστόσο, ότι οι κάτοικοι της Γάζας πρέπει επίσης να απορρίψουν τη Χαμάς για να τελειώσει η σύγκρουση.