Jerusalem Post, Reuters

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό την Τρίτη να πραγματοποιήσει αμέσως «ισχυρές» επιθέσεις στη Γάζα, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ και το Reuters.

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινά στρατεύματα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και εν μέσω έντονων αντιδράσεων στο Ισραήλ λόγω νέων παραβιάσεων από τη Χαμάς, που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων, αναφέρουν οι Times of Israel.

Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2025

Συγκεκριμένα, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, αφού μέλη της ένοπλης ομάδας πυροβόλησαν στρατιώτες, επιβεβαίωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.



Η Χαμάς εκτόξευσε έναν αντιαρματικό πύραυλο και πυροβόλησε στρατεύματα των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, σηματοδοτώντας μια ακόμη παραβίαση της εκεχειρίας από την ένοπλη ομάδα. «Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την απάντηση την προηγούμενη φορά» δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στη Jerusalem Post.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανταποδίδουν τα πυρά προκειμένου να εμποδίσουν τη Χαμάς να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τους στρατιώτες στην ισραηλινή πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής», σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Following a situational assessment and the approval of the Minister of Defense Israel Katz, it was decided to lift the IDF restrictions in the Israeli communities near Gaza as of today. — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ισραήλ, η Χαμάς δήλωσε ότι θα αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα παράδοση, της σορού ομήρου που είχε ανακτήσει, όπως αναμεταδίδει το Reuters.

Μετά από αξιολόγηση της κατάστασης και με την έγκριση του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ, Μπενί Γκαντζ, οι περιορισμοί ασφαλείας που είχαν τεθεί στις κοινότητες των συνόρων της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου έχουν αρθεί.

Νετανιάχου: Θα απαντήσουμε στη Χαμάς για τη μη παράδοση σορών - Είναι παραβίαση της εκεχειρίας

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το φέρετρο που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ στη διάρκεια της περασμένης νύχτας θεωρείται ότι περιέχει τα λείψανα ενός ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Πρόσθεσε δε πως υπάρχει παραβίαση των όρων της συμφωνίας με τη Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία είχε επιτευχθεί προ εβδομάδων με την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νετανιάχου ανέφερε λείψανα που επέστρεψε η Χαμάς στο Ισραήλ χθες το βράδυ ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, του οποίου το πτώμα ανακτήθηκε από τον IDF στη Λωρίδα της Γάζας τον Δεκέμβριο του 2023, λιγότερο από δύο μήνες μετά την απαγωγή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς.

«Πρόκειται για σαφή παραβίαση της συμφωνίας» από τη Χαμάς, καθώς αυτή είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα πτώματα των 13 δολοφονημένων αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα αξιολόγηση της ασφάλειας με ανώτερους αξιωματούχους της άμυνας για να «συζητήσει τα μέτρα που θα λάβει το Ισραήλ ως απάντηση στις παραβιάσεις».

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, δήλωσε ότι η εύρεση όλων των πτωμάτων ήταν μια πρόκληση λόγω της κλίμακας της καταστροφής στη Γάζα. Ωστόσο, «η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει τα υπόλοιπα πτώματα μέχρι να επιλυθεί πλήρως το ζήτημα και το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Κασέμ στο Reuters.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμοτρίτς, και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κάλεσαν τον Νετανιάχου να λάβει σκληρά μέτρα κατά της Χαμάς.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αντίδραση θα πρέπει πρώτα να λάβει το πράσινο φως από την Ουάσινγκτον, η οποία μεσολάβησε για την εύθραυστη εκεχειρία σύμφωνα με έναν ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα παρακολουθεί «πολύ στενά» την παράδοση των πτωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Χαμάς τις επόμενες 48 ώρες.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κατάδικους και κρατούμενους πολέμου, ενώ το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματά του και σταμάτησε την επίθεσή του.

Η Χαμάς συμφώνησε επίσης να παραδώσει τους σορούς όλων των νεκρών ομήρων που δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί, αλλά δήλωσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των σωμάτων. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η τρομοκρατική οργάνωση μπορεί να έχει πρόσβαση στα περισσότερα λείψανα χωρίς κανένα πρόβλημα.

IDF: Η Χαμάς ψεύδεται για τους ομήρους

«Η Χαμάς ψεύδεται για τους ομήρους μας», αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες δυνάμεις (IDF) την ώρα που πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δίνει εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, κατηγορώντας την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:



Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.



Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

«Εδώ είναι η απόδειξη: Χθες, τρομοκράτες του Χαμάς βιντεοσκοπήθηκαν να αφαιρούν σορούς από μια κατασκευή και να τους επανενταφιάζουν κοντά, πριν καλέσουν εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού για να στήσουν μια στημένη ''ανακάλυψη'' για τους φωτογράφους», υπογραμμίζουν οι IDF χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, «παρά τους ισχυρισμούς ότι δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα σώματα των νεκρών ομήρων, η Χαμάς συνεχίζει να κρατά τα λείψανα που αρνείται να απελευθερώσει σύμφωνα με τη συμφωνία. Οι ισχυρισμοί της Χαμάς ότι δεν διαθέτει εξοπλισμό μηχανικής είναι αβάσιμοι, καθώς τέτοια εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη μεταφορά λειψάνων και δεν εμποδίζουν την επιστροφή των νεκρών ομήρων».