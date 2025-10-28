Βανς: Η εκεχειρία στη Γάζα θα κρατήσει παρά την ανταλλαγή πυρών Ισραήλ - Χαμάς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία στη Γάζα θα κρατήσει, παρά την ανταλλαγή πυρών σήμερα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

«Θα υπάρχουν μικρές συγκρούσεις εδώ κι εκεί. Ξέρουμε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε στρατιώτη των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι αναμενόμενο ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν», είπε ο Βανς.

Υπενθυμίζεται ότι, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2025

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα. Οι επιδρομές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την περιοχή, έπληξαν μια ζώνη στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό την Τρίτη να πραγματοποιήσει αμέσως «ισχυρές» επιθέσεις στη Γάζα, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ και το Reuters και όπως μετέδωσαν ήδη ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν στόχους της Χαμάς.

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινά στρατεύματα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και εν μέσω έντονων αντιδράσεων στο Ισραήλ λόγω νέων παραβιάσεων από τη Χαμάς, που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων, αναφέρουν οι Times of Israel.