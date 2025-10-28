IDF: Η Χαμάς ψεύδεται για τους ομήρους - Βίντεο που επανενταφιάζουν τις σορούς (vid)

«Η Χαμάς ψεύδεται για τους ομήρους μας», αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες δυνάμεις (IDF) την ώρα που πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δίνει εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, κατηγορώντας την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:



Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.



Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

«Εδώ είναι η απόδειξη: Χθες, τρομοκράτες του Χαμάς βιντεοσκοπήθηκαν να αφαιρούν σορούς από μια κατασκευή και να τους επανενταφιάζουν κοντά, πριν καλέσουν εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού για να στήσουν μια στημένη ''ανακάλυψη'' για τους φωτογράφους», υπογραμμίζουν οι IDF χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, «παρά τους ισχυρισμούς ότι δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα σώματα των νεκρών ομήρων, η Χαμάς συνεχίζει να κρατά τα λείψανα που αρνείται να απελευθερώσει σύμφωνα με τη συμφωνία. Οι ισχυρισμοί της Χαμάς ότι δεν διαθέτει εξοπλισμό μηχανικής είναι αβάσιμοι, καθώς τέτοια εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη μεταφορά λειψάνων και δεν εμποδίζουν την επιστροφή των νεκρών ομήρων».