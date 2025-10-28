Times of Israel: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για τα σχεδιαζόμενα πλήγματα στη Γάζα

Το Ισραήλ ενημέρωσε την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απόφασή του να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας, σε απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού που επικαλούνται οι Times of Israel.

«Ο πρωθυπουργός έλαβε την απόφαση να πραγματοποιηθεί η επίθεση, έδωσε εντολή στον στρατό να την εκτελέσει και στη συνέχεια ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει το PMO.

Ένας Αμερικανός και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσαν στην εφημερίδα Times of Israel ότι η Ιερουσαλήμ ενημέρωσε την Ουάσινγκτον μετά τη λήψη της απόφασης, αλλά πριν από τις επιθέσεις.

«Ενημερωθήκαμε», ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, σημειώνοντας ότι το υπό την ηγεσία των ΗΠΑ Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού στο Κιριάτ Γκατ, το οποίο έχει αναλάβει την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός και την παρακολούθηση της προόδου του ειρηνευτικού σχεδίου της Ουάσινγκτον για τη Γάζα, διευκόλυνε την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι «υπήρξαν συνομιλίες με τους Αμερικανούς» σχετικά με την προγραμματισμένη απάντηση του Ισραήλ πριν από την πραγματοποίηση των επιθέσεων.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.