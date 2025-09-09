Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και την επίθεση σε ισραηλινό άρμα μάχης στη βόρεια Γάζα που σκότωσε τέσσερις στρατιώτες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για πλήγμα κατά ηγετών της Χαμάς στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση του Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς, η επιχείρηση θεωρείται πλήρως δικαιολογημένη, καθώς η ηγεσία της Χαμάς φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και άλλες φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών.

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση που αναμετέδωσαν οι Times of Israel, ο Κατς «στήριξε πλήρως» την κίνηση.

Οι δύο ηγέτες εντόπισαν «μια επιχειρησιακή ευκαιρία» το μεσημέρι της Δευτέρας και έδωσαν το «πράσινο φως» στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και στην υπηρεσία Shin Bet.

«Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας θεώρησαν ότι η επιχείρηση ήταν πλήρως δικαιολογημένη, δεδομένου ότι αυτή η ηγεσία της Χαμάς ήταν η ίδια που ξεκίνησε και οργάνωσε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», αναφέρουν ο Νετανιάχου και ο Κατς.

«Και έκτοτε συνεχίζει να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των πολιτών του, αναλαμβάνοντας ακόμη την ευθύνη για τη δολοφονία των πολιτών μας στην χθεσινή επίθεση στην Ιερουσαλήμ», καταλήγουν στην ανακοίνωση.