Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ την Τρίτη, επεκτείνοντας την εκστρατεία του εναντίον της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση είχε ως στόχο κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς, μεταξύ των οποίων και τον Χαλίλ αλ-Χάγια, τον εξόριστο αρχηγό της Χαμάς στη Γάζα και κορυφαίο διαπραγματευτή. Δύο πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι οι αξιωματούχοι της Χαμάς που συμμετέχουν στην ομάδα διαπραγμάτευσης για την κατάπαυση του πυρός επέζησαν της επίθεσης.

Ακολουθούν μερικές από τις κορυφαίες προσωπικότητες της Χαμάς που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ και εκείνες που παραμένουν ζωντανές σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου 2023

Νεκροί

Μοχάμεντ Σινουάρ

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν βετεράνος διοικητής της Χαμάς και γενικός στρατιωτικός αρχηγός της στη Γάζα την εποχή που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε τον Μάιο.

Ο Σινουάρ είχε αναδειχθεί σε υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς μετά τη δολοφονία του μεγαλύτερου αδελφού του, Γιαχιά Σινουάρ, ενός από τους ιθύνοντες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, το 2024.

Γιαχία Σινουάρα

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τον Γιαχία Σινουάρ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που βοήθησε να σχεδιάσει.

Ο Σινουάρ ήταν ο πιο καταζητούμενος εχθρός του Ισραήλ εκείνη την εποχή και θεωρείτο ευρέως ότι διεύθυνε τον πόλεμο στη Γάζα. Έγινε αρχηγός της Χαμάς μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στο Ιράν τον Ιούλιο του 2024.

Ισμαήλ Χανίγια

Ο Χανίγια δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2024 κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Τεχεράνη. Ήταν ηγέτης της Χαμάς από το 2017.

Η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν δήλωσε ότι σκοτώθηκε από βλήμα μικρής εμβέλειας. Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι η έκρηξη που τον σκότωσε προκλήθηκε από βόμβα που είχε εισαχθεί κρυφά στον ξενώνα όπου διέμενε.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ επιβεβαίωσε τον Δεκέμβριο ότι τον είχε σκοτώσει.

Μοχάμεντ Ντεΐφ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ντεΐφ, διοικητής του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς, σκοτώθηκε μετά από αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του Χαν Γιούνις τον Ιούλιο του 2024. Ο Ντεΐφ, ο οποίος είχε επιβιώσει από επτά ισραηλινές απόπειρες δολοφονίας, θεωρείται ότι ήταν ένας από τους ιθύνοντες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Μαρουάν Ισσά

Ο αναπληρωτής στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς Μαρουάν Ισσά σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση τον Μάρτιο του 2024, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Ήταν στην κορυφή της λίστας των πιο καταζητούμενων προσώπων του Ισραήλ, μαζί με τον Ντεΐφ και τον Σινουάρ.

Σαλέχ αλ-Αρουρί

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Χαμάς Σαλέχ αλ-Αρουρί σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση με drone στα νότια προάστια της Βηρυτού τον Ιανουάριο του 2024.

Ήταν ιδρυτής του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Κασάμ.

Ζωντανοί

Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ

Ο Χαντάντ έγινε ο ανώτερος στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά το θάνατο του Μοχάμαντ Σινουάρ. Το Ισραήλ πιστεύει ότι είναι ένας από τους εγκέφαλους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και τον έχει κατατάξει στους πιο καταζητούμενους. Πιστεύεται ότι έχει τη βάση του στη βόρεια Γάζα, το επίκεντρο μιας νέας ισραηλινής επίθεσης.

Χαλίλ αλ-Χαγιά

Με έδρα το Κατάρ, ο Χαγιά θεωρείται ευρέως ως η πιο επιρροή προσωπικότητα της Χαμάς στο εξωτερικό μετά το θάνατο του Χανίγια. Είναι μέλος ενός πενταμελούς συμβουλίου ηγεσίας που ηγείται της Χαμάς μετά το θάνατο του Σινουάρ. Κατάγεται από τη Λωρίδα της Γάζας και έχει χάσει αρκετούς στενούς συγγενείς - συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου γιου του - από ισραηλινές επιθέσεις.

Χαλέντ Μεσαάλ

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους πολιτικούς της Χαμάς, ο 68χρονος Μεσαάλ ηγήθηκε της οργάνωσης μεταξύ 2004 και 2017. Έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο το 1997, όταν ισραηλινοί πράκτορες του έκαναν ένεση με δηλητήριο στην Ιορδανία, σε μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας. Τώρα έχει την έδρα του στο Κατάρ, όπου υπηρετεί στο πενταμελές συμβούλιο ηγεσίας.

Μοχάμεντ Νταρβίς

Ο Νταρβίς, που επίσης ζει στο Κατάρ, ήταν μια σχετικά άγνωστη προσωπικότητα μέχρι τη δολοφονία του ΧανίγιΑ, μετά την οποία ανέβηκε στην κορυφή. Πιστεύεται ότι είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων. Είναι ονομαστικά ο επικεφαλής του πενταμελούς συμβουλίου ηγεσίας.

Νιζάρ Αβαντάλα

Ο Νιζάρ Αβαντάλα, βετεράνος ηγέτης της Χαμάς, ήταν έμπιστος του συνιδρυτή της οργάνωσης, Σεΐχη Αχμέντ Γιασίν, και έχει αναλάβει διάφορες σημαντικές θέσεις εντός της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της ένοπλης πτέρυγας.

Πηγές της Χαμάς ανέφεραν ότι ο Αβαντάλα ηγήθηκε της Χαμάς στη Γάζα το 2006, μετά τη νίκη της οργάνωσης στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει κάνει δηλώσεις από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και πιστεύεται ότι έφυγε από τη Γάζα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ζαχέρ Τζαμπαρίν

Ο Τζαμπαρίν είναι ο επικεφαλής της Χαμάς στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, ρόλο τον οποίο ασκεί από το Κατάρ. Είναι το πέμπτο μέλος του συμβουλίου ηγεσίας. Είναι υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο των Παλαιστινίων κρατουμένων και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας.

Το Ισραήλ τον συνέλαβε το 1993 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, πριν αφεθεί ελεύθερος το 2011 στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, βάσει της οποίας το Ισραήλ απελευθέρωσε πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους σε αντάλλαγμα για τον Γκιλάντ Σαλίτ, έναν στρατιώτη που η Χαμάς είχε αιχμαλωτίσει το 2006.

Γεννημένος το 1968 στο Σαλφίτ της Δυτικής Όχθης, συνίδρυσε τις πρώτες ομάδες του ένοπλου τμήματος της Χαμάς στη Δυτική Όχθη το 1991.