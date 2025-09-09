Νετανιάχου για επίθεση στην Ντόχα: Το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη

Την πλήρη ευθύνη για την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) στην Ντόχα του Κατάρ, κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς, ανέλαβε την Τρίτη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε σε ανάρτηση του στο X πως «η σημερινή δράση εναντίον κορυφαίων τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη, ισραηλινή επιχείρηση».

Πρόσθεσε πως το «Ισραήλ την ξεκίνησε, την εκτέλεση και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».