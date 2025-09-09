Νετανιάχου για επίθεση στην Ντόχα: Το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη

Την πλήρη ευθύνη για την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) στην Ντόχα του Κατάρ, κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς, ανέλαβε την Τρίτη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε σε ανάρτηση του στο X πως «η σημερινή δράση εναντίον κορυφαίων τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη, ισραηλινή επιχείρηση».
Πρόσθεσε πως το «Ισραήλ την ξεκίνησε, την εκτέλεση και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».
Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.
Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility.