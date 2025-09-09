Λευκός Οίκος: Το χτύπημα στην Ντόχα δεν αντιπροσωπεύει τους στόχους του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημερώθηκαν το πρωί της Τρίτης από το Πεντάγωνο για την ισραηλινή επίθεση κατά της Χαμάς στο Κατάρ.

Συγκεκριμένα, η Κάρολαιν Λέβιτ τόνισε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ προειδοποίησε το Κατάρ για την επικείμενη επίθεση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ μίλησε τόσο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με τον εμίρη του Κατάρ μετά τα πλήγματα, ανέφερε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

«Η μονομερής βομβαρδιστική ενέργεια στο έδαφος του Κατάρ, ενός κυρίαρχου κράτους και στενού συμμάχου των ΗΠΑ που εργάζεται με θάρρος για να διευκολύνει την ειρήνη μαζί μας, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η εξάλειψη της Χαμάς, που έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία των κατοίκων της Γάζας, είναι ένας αξιόλογος στόχος», ανέφερε.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε τον Καταριανό ηγέτη ότι «κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί στο έδαφός τους».

«Ο πρόεδρος θεωρεί το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των ΗΠΑ και λυπάται πολύ για την τοποθεσία αυτής της επίθεσης», κατέληξε.