Στις φλόγες η Μέση Ανατολή

Η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν μαίνεται και την Τετάρτη (18/06), κατά την έκτη μέρα μιας σύρραξης στη Μέση Ανατολή που συνεχίζει και προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να «ζυγίσει» το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής υπέρ του Ισραήλ και κατά της Τεχεράνης.

Τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες:

Η Wall Street Journal μετέδωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα πάρει απόφαση για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν ακόμα πιο ενεργά, με αμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ εξακολουθεί να ελπίζει ότι η απειλή στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ θα οδηγήσει το Ιράν να αποδεχθεί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες το βράδυ επιτέθηκε σε αρκετές μονάδες παραγωγής όπλων του ιρανικού καθεστώτος και σε εργοστάσιο παραγωγής φυγοκεντρικών μηχανών, ενώ πρόσθεσε πως πάνω από 50 πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν μια σειρά επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στην περιοχή της Τεχεράνης τις τελευταίες ώρες.

Το εργοστάσιο παραγωγής φυγοκεντρικών μηχανών στην Τεχεράνη χρησιμοποιούταν από το Ιράν για την επέκταση του εύρους και του ρυθμού εμπλουτισμού ουρανίου με σκοπό την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με τους IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι τα εργοστάσια παραγωγής όπλων που χτυπήθηκαν περιλαμβάνουν μια εγκατάσταση παραγωγής πρώτων υλών και εξαρτημάτων για τη συναρμολόγηση των πυραύλων εδάφους-εδάφους, καθώς και εγκαταστάσεις κατασκευής συστημάτων και εξαρτημάτων για πυραύλους εδάφους-αέρος που έχουν σχεδιαστεί για να χτυπούν αεροσκάφη.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τόνισε με ανάρτηση στον αγγλικό λογαριασμό του στο X πως «πρέπει να δώσουμε μια ισχυρή απάντηση στο τρομοκρατικό σιωνιστικό καθεστώς.

Δεν θα δείξουμε κανένα έλεος στους σιωνιστές».

