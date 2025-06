Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος μετέφερε διπλωμάτες των ΗΠΑ από το Ισραήλ στην Αθήνα

Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πιθανόν ένα C-17A Globemaster III, μετέφερε προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ στην Ελλάδα.

Όπως φαίνεται στις εφαρμογές παρακολούθησης πτήσεων, το C-17A ξεκίνησε από την αμερικανική βάση του Ράμσταϊν στη Γερμανία και προσγειώθηκε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ.

Από εκεί παρέλαβε τους διπλωμάτες και τους άφησε στην Αθήνα, από όπου

I believe this aircraft was US Air Force C-17A Globemaster III #AE20C6 as RCH535. It started its journey at JB Andrews to Ramstein AB, Germany (ETAR) and arrived at Ben Gurion IAP (LLBG). It stashed the diplomats in Athens, Greece before heading back to Ramstein.



ACARS from… https://t.co/p8Y5iehdOx pic.twitter.com/CEf5InMM0Y