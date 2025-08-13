Η Citigroup και η UBS είναι άλλοι δύο οίκοι στη Wall Street που ανεβάζουν τον στόχο για τον δείκτη αναφοράς S&P500 στο τέλος της χρονιάς με βάση τα δυνατά εταιρικά αποτελέσματα και τα μειωμένα ρίσκα από τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η Citi αύξησε τον στόχο για τον S&P500 στις 6.600 μονάδες από τις 6.300 πριν που σημαίνει ανοδικό περιθώριο 3,2%. Στο ίδιο μήκος κύματος και η UBS που ανεβάζει τον στόχο στις 6.100 μονάδες από τις 5.500 προηγουμένως, που σημαίνει πτωτικό περιθώριο 4,7% από το κλείσιμο του δείκτη τη Δευτέρα.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες που η Citi αναθεωρεί τον στόχο της για τον S&P500. Oι νέοι στόχοι ακολουθούν παρόμοιες αναβαθμίσεις από άλλους οίκους όπως η HSBC, η Goldman Sachs και η Bank of America.

O υψηλότερος στόχος στη Wall Street για τον S&P500 είναι αυτός της Oppenheimer Asset Management που βλέπει τον δείκτη στις 7.100 μονάδες. O μόνος οίκος που έχει στόχο κάτω από τις 6.000 μονάδες είναι η Jefferies που τον βλέπει στις 5.600 μονάδες.

Η UBS περιμένει μια διόρθωση της αγοράς με τον δείκτη S&P500 να υποχωρεί στις 5.900 μονάδες στο τρίτο τρίμηνο πριν ανακάμψει στις 6.100 προς το τέλος της χρονιάς και σκαρφαλώσει στις 6.800 μονάδες το 2026.

Μια άλλη τάση που τροφοδοτεί το ράλι της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι επαναγορές ιδίων μετοχών από τις εισηγμένες εταιρείες. Τα buybacks με οδηγούς τις μεγάλες τράπεζες και τους «κολοσσούς» κεφαλαιοποίησης στον κλάδο τεχνολογίας αναμένεται να ξεπεράσουν το $1 τρισ. το 2025.

Μέχρι στιγμής φέτος οι αμερικανικές εισηγμένες έχουν ανακοινώσει επαναγορές μετοχών ύψους $983 δισ., σύμφωνα με την Birinyi Associates. Aν η πρόβλεψη για buybacks πάνω από $1 τρισ. επιβεβαιωθεί, θα είναι ποσό ρεκόρ.

Ανάμεσα στα μεγαλύτερα buybacks που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι οι επαναγορές των εταιρειών Apple, Alphabet, JPMorgan, Bank of America και Morgan Stanley.

Οι επαναγορές ιδίων μετοχών μειώνουν τον συνολικό αριθμό μετοχών και αυξάνουν τα κέρδη ανά μετοχή, κάτι που συνήθως ενισχύει τις τιμές των μετοχών.

Τον Μάιο η Apple ανακοίνωσε ότι θα διοχετεύσει έως $100 δισ. σε επαναγορές ιδίων μετοχών. Η εταιρεία είχε ρευστά διαθέσιμα ύψους $36,3 δισ. τον Ιούλιο.

Η Alphabet, ιδιοκτήτρια της Google, σχεδιάζει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ὐψους $70 δισ. με τα ρευστά διαθέσιμα της στα $21 δισ.

Την πρακτική των buybacks ακολουθούν και οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ. Τον Ιούλιο η JPMorgan ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς $50 δισ. με την Bank of America να σχεδιάζει buyback ύψους $40 δισ. και την Morgan Stanley αντίστοιχο πρόγραμμα $20 δισ.

Οι δυνατοί ρυθμοί αύξησης της κερδοφορίας και οι φοροελαφρύνσεις έχουν συμβάλλει στο να γεμίσουν τα εταιρικά ταμεία. Οι μετοχές έχουν ανακάμψει από τη βουτιά του Απριλίου οδηγώντας τον S&P500 και τον Nasdaq σε νέες κορυφές.

Παράλληλα, η αναταραχή που προκάλεσε η πολιτική δασμών της κυβέρνησης Τραμπ πάγωσε τα επενδυτικά σχέδια πολλών επιχειρήσεων με αποτέλεσμα οι επαναγορές ιδίων μετοχών να είναι πλέον πιο ελκυστική επιλογή για τα εισερχόμενα μετρητά.