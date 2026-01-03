Βενεζουέλα: Επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ για την επίθεση - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Μαδούρο (pics&vids)

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, με τον πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο, να «δείχνει» αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα και να κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το αμερικανικό δίκτυο CBS μετέδωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την επίθεση εναντίον στρατιωτικών στόχων, στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση.

Αρκετές περιοχές της πόλης έμειναν χωρίς ρεύμα και οι δημοσιογράφοι του CNN στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας μπορούσαν να ακούσουν τον ήχο αεροσκαφών μετά τις εκρήξεις.

Τουλάχιστον επτά εκρήξεις και αεροσκάφη που πετούσαν σε χαμηλό ύψος ακούστηκαν στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με το AP. Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας. Κατά πληροφορίες, μια από τις εγκαταστάσεις που έχει χτυπηθεί, είναι το Φρούριο Τιούνα στη νότια πλευρά της πόλης, το κύριο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, που στεγάζει - μεταξύ άλλων - το Υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία. Απόρροια των βομβαρδισμών ήταν και η διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Η πρώτη έκρηξη καταγράφηκε περίπου στις 1:50 π.μ. τοπική ώρα. «Μία έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, που το παράθυρό μου έτρεμε μετά από αυτήν», είπε η ανταποκρίτρια του CNN.

Τα βενεζουελάνικα μέσα ενημέρωσης Efecto Cocuyo και Tal Cual Digital ανέφεραν ότι εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην πολιτεία Λα Γκουάιρα βόρεια του Καράκας και στην ακτή της χώρας, καθώς και στην Ιγουερότε, μια πόλη στην ακτή της πολιτείας Μιράντα.

Reuters: Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την επίθεση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters νωρίς το Σάββατο.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Η αμερικανική Αεροπορική Αρχή αναστέλλει τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα

Η Ομοσπονδιακή Αεροπορική Αρχή (FAA) απαγόρευσε τις πτήσεις των ΗΠΑ πάνω από τη Βενεζουέλα λόγω «δυνητικά επικίνδυνης κατάστασης».

Η αμερικανική αρχή εξέδωσε μια ανακοίνωση προς τις αεροπορικές αποστολές (NOTAM) για την περιοχή Maiquetia Flight Information Region, η οποία περιλαμβάνει τη Βενεζουέλα.

Αναφέρει «συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα» και δηλώνει ότι ισχύει για όλες τις αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ.

Η FAA προσθέτει ότι πρόκειται για έκτακτη διαταγή.

Αναφορές για πλήγματα στο μαυσωλείο του Ούγκο Τσάβες

Τα ΜΜΕ της Βενεζουέλας αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν επίσης στο συγκρότημα Cuartel de la Montaña στο Καράκας, ένα πρώην στρατιωτικό μουσείο που μετατράπηκε σε μαυσωλείο του Ούγκο Τσάβες μετά το θάνατό του.

Τα λείψανα του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας φυλάσσονται εκεί.

CBS: Με εντολή Τραμπ τα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στη Βενεζουέλα

Όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CBS, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για τα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στη Βενεζουέλα. Παράλληλα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ γνώριζαν για τις εκρήξεις και τα αεροσκάφη πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με ανάρτηση της δημοσιογράφου του CBS, Τζένιφερ Τζέικομπς, στο X.

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Μαδούρο: Κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η Βενεζουέλα κατήγγειλε σήμερα μια «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν μέσα στη νύχτα την πρωτεύουσα, ενώ ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (...) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (...) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Μια τέτοια επίθεση απειλεί τη διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια (...) και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων», διαβεβαιώνει το Καράκας.

«Ο στόχος αυτής της επίθεσης δεν είναι άλλος παρά η αρπαγή των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας και ιδιαίτερα του πετρελαίου της και των ορυκτών της, καθώς επιχειρεί να συντρίψει δια της ισχύος την πολιτική ανεξάρτησία του Έθνους», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση «καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», σύμφωνα με το κείμενο.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, «με αυστηρό σεβασμό των διατάξεων του Συντάγματος (...), υπέγραψε και διέταξε την εφαρμογή του Διατάγματος περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

«Όλη η χώρα οφείλει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», καταλήγει το κείμενο.

Ο Αμερικανός πρόδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Την Παρασκευή, η Βενεζουέλα δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σύναψη συμφωνίας για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος της νοτιοαμερικανικής χώρας, Νικολάς Μαδούρο, ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ θέλουν να επιβάλουν αλλαγή κυβέρνησης στη Βενεζουέλα και να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας μέσω μιας εκστρατείας πίεσης που ξεκίνησε τον Αύγουστο με μαζική στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική Θάλασσα.