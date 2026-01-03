Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός Βενεζουέλας

Τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι «μεταφέρθηκαν εκτός χώρας» γνωστοποίησε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την επίθεση στη Βενεζουέλα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολά Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», ανέφερε η ανάρτηση.

CBS: Αμερικανοί κομάντος της Δύναμης Δέλτα αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε σήμερα από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, όπως δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Κομάντος αυτής της επίλεκτης μονάδας είχαν επίσης διεξαγάγει το 2019 την επιχείρηση στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Ο βενεζουελανός υπουργός Άμυνας, με ηχογραφημένη ομιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε σήμερα τα χαράματα τον αμερικανικό στρατό ότι «έπληξε κατοικημένες ζώνες» κατά την επίθεσή του στη Βενεζουέλα, υποσχόμενος επίσης μαζική ανάπτυξη όλων των στρατιωτικών μέσων της χώρας.

«Οι δυνάμεις των εισβολέων (...) βεβήλωσαν το έδαφός μας (...) φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, προσθέτοντας ότι συγκεντρώνει «πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς».

Ο ίδιος υποσχέθηκε επίσης «μαζική ανάπτυξη όλων των χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών, ποτάμιων και βαλλιστικών οπλικών συστημάτων για τη συνολική άμυνα».

Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως ο βενεζουελάνος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε και απομακρύνθηκε από τη χώρα.

Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τα ξημερώματα στη Βενεζουέλα επλήγησαν κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο Παντρίνο, συμπληρώνοντας πως οι αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.

Επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Μαδούρο

Νωρίτερα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, με τον πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο, να «δείχνει» αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα και να κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το αμερικανικό δίκτυο CBS μετέδωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την επίθεση εναντίον στρατιωτικών στόχων, στη Βενεζουέλα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση.

Αρκετές περιοχές της πόλης έμειναν χωρίς ρεύμα και οι δημοσιογράφοι του CNN στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας μπορούσαν να ακούσουν τον ήχο αεροσκαφών μετά τις εκρήξεις.

Τουλάχιστον επτά εκρήξεις και αεροσκάφη που πετούσαν σε χαμηλό ύψος ακούστηκαν στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με το AP. Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας. Κατά πληροφορίες, μια από τις εγκαταστάσεις που έχει χτυπηθεί, είναι το Φρούριο Τιούνα στη νότια πλευρά της πόλης, το κύριο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, που στεγάζει - μεταξύ άλλων - το Υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία. Απόρροια των βομβαρδισμών ήταν και η διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Η πρώτη έκρηξη καταγράφηκε περίπου στις 1:50 π.μ. τοπική ώρα. «Μία έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, που το παράθυρό μου έτρεμε μετά από αυτήν», είπε η ανταποκρίτρια του CNN.

Τα βενεζουελάνικα μέσα ενημέρωσης Efecto Cocuyo και Tal Cual Digital ανέφεραν ότι εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην πολιτεία Λα Γκουάιρα βόρεια του Καράκας και στην ακτή της χώρας, καθώς και στην Ιγουερότε, μια πόλη στην ακτή της πολιτείας Μιράντα.

Reuters: Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την επίθεση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters νωρίς το Σάββατο.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Η αμερικανική Αεροπορική Αρχή αναστέλλει τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα

Η Ομοσπονδιακή Αεροπορική Αρχή (FAA) απαγόρευσε τις πτήσεις των ΗΠΑ πάνω από τη Βενεζουέλα λόγω «δυνητικά επικίνδυνης κατάστασης».

Η αμερικανική αρχή εξέδωσε μια ανακοίνωση προς τις αεροπορικές αποστολές (NOTAM) για την περιοχή Maiquetia Flight Information Region, η οποία περιλαμβάνει τη Βενεζουέλα.

Αναφέρει «συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα» και δηλώνει ότι ισχύει για όλες τις αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ.

Η FAA προσθέτει ότι πρόκειται για έκτακτη διαταγή.

Αναφορές για πλήγματα στο μαυσωλείο του Ούγκο Τσάβες

Τα ΜΜΕ της Βενεζουέλας αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν επίσης στο συγκρότημα Cuartel de la Montaña στο Καράκας, ένα πρώην στρατιωτικό μουσείο που μετατράπηκε σε μαυσωλείο του Ούγκο Τσάβες μετά το θάνατό του.

Τα λείψανα του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας φυλάσσονται εκεί.

CBS: Με εντολή Τραμπ τα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στη Βενεζουέλα

Όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CBS, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για τα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στη Βενεζουέλα. Παράλληλα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ γνώριζαν για τις εκρήξεις και τα αεροσκάφη πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με ανάρτηση της δημοσιογράφου του CBS, Τζένιφερ Τζέικομπς, στο X.

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Μαδούρο: Κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η Βενεζουέλα κατήγγειλε σήμερα μια «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν μέσα στη νύχτα την πρωτεύουσα, ενώ ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (...) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (...) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Μια τέτοια επίθεση απειλεί τη διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια (...) και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων», διαβεβαιώνει το Καράκας.

«Ο στόχος αυτής της επίθεσης δεν είναι άλλος παρά η αρπαγή των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας και ιδιαίτερα του πετρελαίου της και των ορυκτών της, καθώς επιχειρεί να συντρίψει δια της ισχύος την πολιτική ανεξάρτησία του Έθνους», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση «καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», σύμφωνα με το κείμενο.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, «με αυστηρό σεβασμό των διατάξεων του Συντάγματος (...), υπέγραψε και διέταξε την εφαρμογή του Διατάγματος περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

«Όλη η χώρα οφείλει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», καταλήγει το κείμενο.