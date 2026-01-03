Τραμπ στους NYT για τη σύλληψη Μαδούρο: Ήταν μια λαμπρή επιχείρηση

Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με την εφημερίδα The Times, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε για την επιτυχία της αποστολής για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

«Πολύ καλός σχεδιασμός και πολλοί εξαιρετικοί στρατιώτες και εξαιρετικοί άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ. «Ήταν μια λαμπρή επιχείρηση, στην πραγματικότητα».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την επιχείρηση ή ποια είναι τα επόμενα βήματα για τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε ότι θα αναφερθεί σε αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που θα δώσει στο Mar-a-Lago.

CBS: Αμερικανοί κομάντος της Δύναμης Δέλτα αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε σήμερα από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, όπως δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Κομάντος αυτής της επίλεκτης μονάδας είχαν επίσης διεξαγάγει το 2019 την επιχείρηση στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.