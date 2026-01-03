Ο Π. Βαρελίδης στα Μακεδονικά Νέα

Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία των δύο Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο αποτελεί η έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) τους. Το ΥΠΕΝ σημειώνει ότι με τα δύο πάρκα τίθεται σε καθεστώς προστασίας άνω του 35% των χωρικών υδάτων. Για το τι αλλάζει στην πράξη, τα αναμενόμενα οφέλη και το χρονοδιάγραμμα θεσμοθέτησης μιλά στα Μακεδονικά Νέα ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης.

