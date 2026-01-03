Η κυβέρνηση Τραμπ ενημερώνει το Κογκρέσο για τη σύλληψη του Μαδούρο

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε να ενημερώνει την ηγεσία του Κογκρέσου και βασικές επιτροπές του σώματος σχετικά με την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εκ των υστέρων, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Η αιτιολογία της κυβέρνησης Τραμπ για τη μη ενημέρωση του Κογκρέσου πριν τη διεξαγωγή της επίθεσης στη Βενεζουέλα είναι ότι δεν χρειαζόταν την έγκριση του σώματος καθώς η εξουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βάσει του Άρθρου II του αμερικανικού Συντάγματος, ορίζει ότι αυτός είναι ο αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής των ΗΠΑ Μάικ Λι από τη Γιούτα ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του είπε πως η ενέργεια έγινε για την προστασία αμερικανικού προσωπικού που επιχειρούσε να συλλάβει τον Μαδούρο και ότι είναι νόμιμη βάσει του Άρθρου II.

Σε προηγούμενες αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες, οι προεδρικές κυβερνήσεις ενημέρωναν τους ηγέτες του Κογκρέσου πριν από το γεγονός, όμως η κυβέρνηση Τραμπ συχνά δεν το κάνει.

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, πάντως είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι αμερικανικά πλήγματα στη Βενεζουέλα θα απαιτούσαν έγκριση από το Κογκρέσο.