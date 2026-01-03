Επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Οι αντιδράσεις σε ΕΕ και Ρωσία

«Ανησυχία» αλλά και «έκκληση για μετριοπάθεια» εκπέμπουν οι διεθνείς αντιδράσεις μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Κάλας: Η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ πρώτη μας προτεραιότητα

Η ύπατη εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε πως «η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ στη χώρα αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κάλας:

«Συνομίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio και τον πρέσβη μας στο Καράκας. Η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο κ. Maduro στερείται νομιμότητας και έχει υπερασπιστεί μια ειρηνική μετάβαση. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Καλούμε σε αυτοσυγκράτηση.

Η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ στη χώρα αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα».

Πώς σχολιάζουν Μαδρίτη, Βερολίνο, Βρυξέλλες και Ρώμη

Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση στη Βενεζουέλα ενώ μια ομάδα για την αντιμετώπιση κρίσεων πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα.

Το γερμανικό υπουργείο πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

Εξάλλου ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα πως η Ρώμη και η διπλωματική αντιπροσωπεία της στο Καράκας παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης στη Βενεζουέλα με την προσοχή τους στραμμένη ιδιαιτέρως στην ιταλική κοινότητα της χώρας.

Ο Ταγιάνι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται διαρκώς και πως έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα του υπουργείου Εξωτερικών για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Βενεζουέλα δήλωσε σήμερα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI ότι περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη Βενεζουέλα, οι περισσότεροι με διπλό διαβατήριο, καθώς και μερικοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί για εργασία ή τουρισμό.

Το Βέλγιο συντονίζεται με τους ευρωπαίους εταίρους του προκειμένου να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

«Η πρεσβεία μας στη Μπογκοτά, η οποία είναι αρμόδια για τη Βενεζουέλα, και οι υπηρεσίες μας στις Βρυξέλλες έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, σε ανάρτησή του στο X.

Η Ρωσία εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία και καταδίκασε την «ένοπλη επιθετική ενέργεια» των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο.

«Στην παρούσα κατάσταση, είναι σημαντικό... να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να επικεντρωθούμε στην εξεύρεση λύσης μέσω του διαλόγου», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

Η Ρωσία ζητεί «άμεσες» διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση του Νικολάς Μαδούρο

Η Μόσχα καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας ότι η «ιδεολογική εχθρότητα» επικράτησε της διπλωματίας, με τη ρωσική διπλωματία να ζητά «άμεσες» διευκρινίσεις σχετικά με την τύχη του Νικολάς Μαδούρο, υπογραμμίζοντας ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» από αναφορές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας «απομακρύνθηκε βίαια» από τη χώρα.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι από τις αναφορές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν βίαια από τη χώρα μετά τη σημερινή επιθετικότητα των ΗΠΑ», τόνισε σε νεότερη ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα ζητώντας «άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση αυτή».

Η Βενεζουέλα είναι ο κύριος σύμμαχος της Ρωσίας στη Λατινική Αμερική, αν και η Μόσχα δεν προσφέρει βοήθεια στο Καράκας.

«Σήμερα το πρωί, οι ΗΠΑ διέπραξαν μια πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας. Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό και κατακριτέο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. «Τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες είναι αβάσιμα», πρόσθεσε το υπουργείο.