Ανάλυση Sky News: Τι επιδιώκει η κυβέρνηση Τραμπ με την επίθεση στη Βενεζουέλα

Η οργισμένη αντίδραση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας σε αυτό που αποκαλούν επιθέσεις των ΗΠΑ κατά της χώρας - και η άμεση επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης - δεν προκαλούν έκπληξη.

Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποιούσε εδώ και μήνες ότι επρόκειτο να γίνουν χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, ενώ πλέον ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη και είναι εκτός χώρας.

Έχει συγκεντρώσει μια αρμάδα πλοίων και αμερικανική πυροβόλα δύναμη στην Καραϊβική και, πράγματι, το ένα τρίτο του αμερικανικού ναυτικού βρίσκεται τώρα στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πολλαπλές επιθέσεις σε μικρά σκάφη στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, ισχυριζόμενες ότι μετέφεραν ναρκωτικά.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, «ναρκοτρομοκράτη, με την κυβέρνησή του να λειτουργεί ως καρτέλ ναρκωτικών που έκλεψε τις εκλογές πέρυσι για να παραμείνει στην εξουσία».

Αυτό που ξεκίνησε ως μια φαινομενικά επιχείρηση κατά των ναρκωτικών έχει μετατραπεί σταδιακά σε μια επιχείρηση για να σταματήσει η Βενεζουέλα να εξάγει πετρέλαιο – ένα δεξαμενόπλοιο επιβιβάστηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Δεκέμβριο και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε αποκλεισμό του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει να επιφέρει αλλαγή καθεστώτος με τη χρήση βίας.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, και ιδίως η Μαρία Κορίνα Ματσάντο, η τελευταία νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, δηλώνουν εδώ και μήνες ότι η αντιπολίτευση είναι έτοιμη να αναλάβει την εξουσία και προετοιμάζεται κρυφά εδώ και μήνες.