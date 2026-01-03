Γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ: Ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα δικαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν σύντομα το μένος της αμερικανικής δικαιοσύνης για τις κατηγορίες ναρκοτρομοκρατίας που τους βαρύνουν δήλωσε το Σάββατο η γενική εισαγγελέας και υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Πάμελα Μπόντι, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Όπως είπε, ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και μηχανισμών καταστροφής, καθώς και για συνωμοσία κατοχής πολυβόλων και μηχανισμών καταστροφής κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ανάρτησή της προσθέτει ότι: «έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης» και «σύντομα θα αντιμετωπίσουν την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης, σε αμερικανικό έδαφος και ενώπιον αμερικανικών δικαστηρίων».

«Εκ μέρους ολόκληρου του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είχε το θάρρος να απαιτήσει λογοδοσία εκ μέρους του αμερικανικού λαού, καθώς και να απευθύνω ένα τεράστιο "ευχαριστώ" στους γενναίους στρατιωτικούς μας που πραγματοποίησαν την απίστευτη και εξαιρετικά επιτυχημένη αποστολή σύλληψης αυτών των δύο φερόμενων διεθνών διακινητών ναρκωτικών», υπογραμμίζει ακόμα στην ανάρτησή της.

Ρούμπιο: Ο Μαδούρο δεν είναι πια πρόεδρος της Βενεζουέλας, θα λογοδοτήσει

«Ο Μαδούρο ΔΕΝ είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και το καθεστώς του ΔΕΝ είναι η νόμιμη κυβέρνηση.

Ο Μαδούρο είναι ο επικεφαλής του Cartel de Los Soles, μιας ναρκο-τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει καταλάβει μια χώρα. Και βρίσκεται υπό κατηγορία για τη διοχέτευση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπο.