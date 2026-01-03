Ρούμπιο: Ο Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για να δικαστεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έναν Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή ο οποίος δήλωσε ότι μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Με ενημέρωσε (σ.σ. ο Ρούμπιο) ότι ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από προσωπικό των ΗΠΑ για να δικαστεί με ποινικές κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η κινητική δράση που είδαμε απόψε πραγματοποιήθηκε για την προστασία και την υπεράσπιση όσων εκτέλεσαν το ένταλμα σύλληψης», έγραψε ο γερουσιαστής της Γιούτα Μάικ Λι στο X το Σάββατο.

«Η ενέργεια αυτή πιθανότατα εμπίπτει στην εγγενή εξουσία του προέδρου, σύμφωνα με το Άρθρο II του Συντάγματος, να προστατεύει το προσωπικό των ΗΠΑ από πραγματική ή επικείμενη επίθεση», πρόσθεσε ο Λι.

Νωρίτερα, ο Λι είχε εκφράσει ανησυχίες για την επίθεση, γράφοντας στο X: «Ανυπομονώ να μάθω τι, αν υπάρχει κάτι, θα μπορούσε να δικαιολογήσει συνταγματικά αυτή την ενέργεια, ελλείψει κήρυξης πολέμου ή εξουσιοδότησης για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης».

Λιγο αργότερα σε ανάρτησή του ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε: «Ο Μαδούρο ΔΕΝ είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και το καθεστώς του ΔΕΝ είναι η νόμιμη κυβέρνηση. Ο Μαδούρο είναι ο επικεφαλής του Cartel de Los Soles, μιας ναρκο-τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει καταλάβει μια χώρα. Και βρίσκεται υπό κατηγορία για τη διοχέτευση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.»