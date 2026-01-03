Χρυσός, ασήμι: Θα συνεχιστεί το ράλι;

Όπως και να δει κανείς τα πράγματα, οι αποδόσεις του χρυσού και του ασημιού μέσα στο 2025 ξεπέρασαν σχεδόν κάθε πρόβλεψη και έδωσαν στους κατόχους τους κέρδη πολύ μεγαλύτερα από αυτά των μεγάλων χρηματιστηριακών δεικτών, ακόμα και από αυτά των μετοχών εταιρειών που συμμετέχουν στο ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο χρυσός ξεκίνησε πρώτος την δυνατή κούρσα και από ένα σημείο και μετά τον ακολούθησε το ασήμι, το οποίο στην συνέχεια τον ξεπέρασε σε ποσοστιαίες αποδόσεις, δικαιώνοντας τον τίτλο που του έχουν δώσει οι Αμερικανοί, δηλαδή «Gold on steroids» (ο χρυσός με αναβολικά).Το 2025 όμως πέρασε ήδη στην ιστορία και εμάς, όπως και τους επενδυτές, μας ενδιαφέρει περισσότερο η συνέχεια. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί η δυνατή άνοδος των δύο βασικότερων πολύτιμων μετάλλων και την επόμενη χρονιά ή μήπως οι τεράστιες αποδόσεις θα δώσουν την θέση τους σε μία γερή πτώση, όπως έχει γίνει τόσες φορές στο παρελθόν;

Δύσκολη η απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα λογικό συμπέρασμα εξετάζοντας την εικόνα της προσφοράς και της ζήτησης. Γνωρίζουμε όλοι καλά πως εδώ και χρόνια πλέον, η ζήτηση υπερισχύει καθαρά της προσφοράς, και στα δύο μέταλλα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το τι μπορεί να αλλάξει σχετικά με αυτήν. Και στα δύο μέταλλα, πολύ σημαντικό μέρος της προέρχεται από την επιθυμία ή την ανάγκη επενδυτών, ιδιωτών, θεσμικών, επιχειρήσεων και κρατικών οντοτήτων να αυξήσουν το ποσοστό που καταλαμβάνουν στα χαρτοφυλάκια τους ή στα διαθέσιμά τους αν μιλάμε για κρατικές οντότητες και κεντρικές τράπεζες.

Όπως έχουμε καταλάβει, αυτή είναι μία διαδικασία μακράς διαρκείας η οποία δεν εξαρτάται ιδιαίτερα από την τιμή των μετάλλων. Μπορεί να εξελίσσεται εδώ και μερικά χρόνια αλλά κατά τα φαινόμενα έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Στους αγοραστές προστίθενται όλο και περισσότεροι, καθώς η ανησυχία για την αξιοπιστία του διεθνούς νομισματικού συστήματος, για την αύξηση των δημοσίων χρεών και ελλειμμάτων και για το πόσο σοφό είναι κανείς να εξαρτάται πλήρως από το αμερικανικό δολάριο την σημερινή εποχή δεν φαίνεται λογικό να μειωθεί. Η ζήτηση ενισχύεται και από αυτούς που έχουν λόγο να μειώσουν το ποσοστό που καταλαμβάνει το αμερικανικό δολάρια στα διαθέσιμά τους λόγω των σχέσεων των χωρών τους με τις ΗΠΑ (μερικές από αυτές τις χώρες δεν έχουν πρακτικά σχέσεις με τις ΗΠΑ).

Η δυναμική επιστροφή των δασμών και η απειλή του εμπορικού πολέμου αποτελούν έναν ακόμα παράγοντα ενίσχυσης της ζήτησης για χρυσό και ασήμι, παράγοντα που δύσκολα θα δούμε να φεύγει από το προσκήνιο για τουλάχιστον τρία ακόμα χρόνια. Ειδικά για το ασήμι, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχει και σημαντικές βιομηχανικές χρήσεις και μάλιστα σε τομείς που έχουν σχέση με την υψηλή τεχνολογία αιχμής της εποχής μας.

Πάλι από την πλευρά της ζήτησης, βλέπουμε και άλλες πηγές ενίσχυσής της. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι αυτό των εταιρειών crypto που εκδίδουν tokens που έχουν ως περιουσιακό στοιχείο τον φυσικό χρυσό και αγοράζουν συνεχώς μεγάλες ποσότητες καθώς η ψηφιακή ζήτηση είναι πολύ σημαντική. Μία άλλη πηγή είναι τα συνταξιοδοτικά ταμεία ανά τον κόσμο που σταδιακά μπαίνουν και αυτά στην διαδικασία διαφοροποίησης των διαθεσίμων τους με την προσθήκη χρυσού. Μεγάλη εντύπωση μας έκανε μία πρόσφατη είδηση από την Ινδία.

Σε σχετικό άρθρο του Bloomberg είδαμε πως το Εθνικό Σύστημα Συντάξεων της χώρας έδωσε την άδεια στους διαχειριστές της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων να αγοράσουν χρυσό και ασήμι, για πρώτη φορά στην ιστορία. Σύμφωνα με το άρθρο, αυτό θα δημιουργήσει ζήτηση ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα δύο μέταλλα. Αυτό το ποσό δεν είναι και τόσο μεγάλο για να αλλάξει κάτι στην αγορά χρυσού και ασημιού αλλά μας δείχνει καθαρά προς τα που πάνε τα πράγματα. Στην επενδυτική ζήτηση μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προστίθεται και η πιο κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία εξαρτάται αρκετά από την κατάσταση στο μέτωπο των επιτοκίων και τώρα τελευταία είναι ενισχυμένη λόγω των προσδοκιών για σημαντική περαιτέρω μείωση του κόστους χρήματος από την αμερικανική Fed.

Από την πλευρά της προσφοράς, είναι δύσκολο να δούμε σημαντική αύξηση των ποσοτήτων των δύο πολύτιμων μετάλλων που βγαίνουν κάθε χρόνο από την γη. Στην περίπτωση του ασημιού, όλες οι μελέτες και εκθέσεις ανάλυσης συμφωνούν πως η προσφορά θα υπολείπεται για μερικά ακόμα χρόνια της ζήτησης, ενώ είναι γνωστό πως η ανακάλυψη και εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων ασημιού δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, ειδικά σε περιοχές που μία αλλαγή κυβέρνησης ή απλά ενός αρμόδιου υπουργού μπορεί να κάνει μία μεγάλη διεθνή επιχείρηση να «χάσει» ένα ορυχείο μέσα σε μερικές ώρες.

Άμεση αύξηση της προσφοράς (δηλαδή αύξηση των προς πώληση ποσοτήτων χρυσού) δεν είναι επίσης λογικό να περιμένουμε από όσους, και αυτοί είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι αγοράζουν και διακρατούν χρυσό με μακροπρόθεσμο χρονικό επενδυτικό ορίζοντα. Τουλάχιστον όσο παραμένουν οι παράγοντες που αναφέραμε στην αρχή, σχετικά με το διεθνές νομισματικό σύστημα, τα χρέη και τα ελλείμματα, τους προβληματισμούς για το αμερικανικό δολάριο και την γεωπολιτική κατάσταση. Μπορεί όμως να υπάρξει μία έμμεση αύξησή της αν οι αγοραστές αυτοί μειώσουν προσωρινά τον ρυθμό των αγορών τους εκτιμώντας πως η τιμή του χρυσού ή του ασημιού έχει κινηθεί υπερβολικά ανοδικά και επιθυμούν να περιμένουν λίγο, δίνοντας το πάνω χέρι στους πωλητές.

Η προσφορά μπορεί να αυξηθεί επίσης από όσους κινούνται επενδυτικά μεν αλλά με μικρότερο χρονικό επενδυτικό ορίζοντα, κυρίως μέσα από τα χρηματιστήρια και από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που επενδύουν σε χρυσό και ασήμι. Καθώς οι εισροές κεφαλαίων σε αυτά τα επενδυτικά προϊόντα έχουν παίξει ρόλο στην επιτάχυνση της ανόδου των δύο μετάλλων τους τελευταίους μήνες, είναι λογικό να υποθέσουμε πως κάποια στιγμή ορισμένοι από τους επενδυτές που έχουν ήδη μεγάλα κέρδη στα χαρτιά θα αποφασίσουν να τα πραγματοποιήσουν. Όπως επίσης είναι πιθανόν να δούμε την ζήτηση για τα ETF να ατονεί αν το ράλι των τιμών των δύο μετάλλων συνεχιστεί με τον ίδιο έντονο ρυθμό για πολύ ακόμα.

Ολοκληρώνοντας τα περί προσφοράς, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα αυξηθεί αν ξαφνικά αλλάξουν και πάλι οι εκτιμήσεις των διεθνών επενδυτών σχετικά με την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων αναφοράς και οι αγορές σταματήσουν να πιστεύουν πως τα επιτόκια θα μειωθούν σύντομα και σημαντικά.

Πιστεύουμε λοιπόν πως οι βασικοί παράγοντες ενίσχυσης της ζήτησης μακροπρόθεσμου χαρακτήρα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σύντομα, θα είναι εδώ για τουλάχιστον μερικά χρόνια ακόμα. Αν έχουμε δίκιο σε αυτό, τότε η γενική τάση για τις τιμές των δύο βασικότερων πολύτιμων μετάλλων θα παραμείνει θετική. Αυτό δεν συνεπάγεται μία συνεχή, ασταμάτητη άνοδό τους σαν αυτή που χαρακτήρισε σχεδόν όλο το 2025, σημαίνει όμως πως όταν εκδηλώνονται απότομες πτωτικές κινήσεις θα βλέπουμε αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, όπως έχει γίνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια.

Για το 2026 λοιπόν, δεν θεωρούμε ιδιαίτερη πιθανή την εκδήλωση πτωτικών κινήσεων που θα αμφισβητήσουν την υγεία της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης του χρυσού και του ασημιού. Δεν πρέπει όμως να εκπλαγούμε αν αυτές οι πτωτικές κινήσεις είναι πιο συχνές από αυτές του 2025, ιδίως αν διαψευσθούν οι εκτιμήσεις για σημαντική πτώση των αμερικανικών επιτοκίων αναφοράς μέσα στο νέο έτος. Και, προφανώς, οι πτωτικές κινήσεις μπορεί να αποδειχθούν πολύ ισχυρές αν ο πρόσφατος ξέφρενος ρυθμός ανόδου, ιδίως του ασημιού, κρατήσει για πολύ ακόμα και οδηγήσει πολλούς επενδυτές στην κατοχύρωση σημαντικού μέρους των κερδών τους.

Επιστρέφοντας λοιπόν στο ερώτημα του τίτλου μας, το ράλι είναι πιο πιθανόν να συνεχιστεί σε μακροπρόθεσμο επίπεδο από το να μη συνεχιστεί. Απλώς οι παγίδες για τους βραχυπρόθεσμους «παίκτες» των αγορών θα είναι μάλλον περισσότερες από πέρυσι.