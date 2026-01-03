BBC: Η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη Μαδούρο

«Θολό» είναι το τοπίο της επόμενης μέρας στη Βενεζουέλα, καθώς η αποχώρηση του Νικολάς Μαδούρο μπορεί να θεωρηθεί μεγάλη νίκη για ορισμένα από τα πιο επιθετικά στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, όμως πολλοί θεωρούν πως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και η άμεση αμερικανική επέμβαση ίσως να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας.

Αυτό αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν προβεί σε τέτοια άμεση επέμβαση στη Λατινική Αμερική από τότε που εισέβαλαν στον Παναμά το 1989 για να ανατρέψουν τον τότε στρατιωτικό ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα.

Αν όντως ο Μαδούρο έχει απομακρυνθεί με τη βία από τη Βενεζουέλα, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, αυτό θα θεωρηθεί μεγάλη νίκη για ορισμένα από τα πιο επιθετικά στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, ορισμένα από τα οποία έχουν υποστηρίξει ανοιχτά την αλλαγή καθεστώτος.

Οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται μιας εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Επίσης, δεν τον αναγνωρίζουν ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας, αφού οι εκλογές του 2024 απορρίφθηκαν ευρέως ως μη ελεύθερες και μη δίκαιες.

Από την πλευρά της, η Βενεζουέλα έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι θέλουν να κλέψουν τα κερδοφόρα αποθέματα πετρελαίου της, τα οποία θεωρούνται τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Και τώρα τι γίνεται;

Αυτό που δεν είναι καθόλου σαφές είναι τι θα συμβεί τώρα στη Βενεζουέλα, αν ο Μαδούρο πράγματι φύγει.

Οι υποστηρικτές της αμερικανικής επέμβασης υποστηρίζουν ότι αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για την ανάληψη της εξουσίας από την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, με ηγέτη τη νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάντο ή τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης από το 2024, Εντμούντο Γκονζάλες.

Ωστόσο, άλλοι πιστεύουν ότι δεν θα είναι καθόλου τόσο απλό.

Ο στρατός και οι παραστρατιωτικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα παραμένουν πιστοί στον Μαδούρο, και ακόμη και ορισμένοι επικριτές του φοβούνταν ότι η άμεση αμερικανική επέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας.

Σίγουρα πάντως θα υπάρχουν και άλλοι στενοί σύμμαχοί του που θα φοβούνται για το μέλλον τους μετά την είδηση της σύλληψης του Μαδούρο.

CNN: Τα τρία πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα

Με τη σειρά του, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο υπογραμμίζει πως η αβεβαιότητα κυριαρχεί σχετικά με την επόμενη μέρα και παραθέτει τρία σενάρια για το τι μπορεί να γίνει στη Βενεζουέλα.

Ακολουθείται η συνταγματική οδός – Άρθρο 233. Σε περίπτωση «απόλυτης απουσίας» του προέδρου, η εκτελεστική αντιπρόεδρος – Ντέλσι Ροντρίγκεζ – αναλαμβάνει τα καθήκοντα και προκηρύσσει εκλογές εντός 30 ημερών. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος στη συνέχεια υπηρετεί πλήρη εξαετή θητεία.

Το καθεστώς καταρρέει και τα ανώτερα στελέχη του παραιτούνται ή φεύγουν. Ο πιο πιθανός υποψήφιος της αντιπολίτευσης είναι ο Εντμούντο Γκονζάλες, ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές του 2024.

Ο Γκονζάλες, ακαδημαϊκός και μακροχρόνιος διπλωμάτης, βρίσκεται τώρα σε εξορία στην Ισπανία και υποστηρίζεται από την πρόσφατη νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, τη δημοκρατική ακτιβίστρια Mαρία Κορίνα Ματσάντο.

Μιλώντας τον περασμένο μήνα στο Όσλο μετά την απονομή του βραβείου, η Ματσάντο δήλωσε ότι το κίνημά της προετοιμάζεται για «μια ομαλή και ειρηνική μετάβαση» μόλις φύγει ο Μαδούρο. Τον Δεκέμβριο δήλωσε ότι ο Γκονζάλες την είχε προσκαλέσει να αναλάβει την προεδρία και ότι «η συντριπτική πλειοψηφία» της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων θα ακολουθούσε τις εντολές της νέας κυβέρνησης μόλις ξεκινήσει η πολιτική μετάβαση.

Στρατιωτική ανατροπή. Ο σημερινός υπουργός Άμυνας είναι ο Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπεζ, ο οποίος μίλησε μετά τις αμερικανικές επιθέσεις το Σάββατο το πρωί, λέγοντας ότι η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στην παρουσία ξένων στρατευμάτων στη χώρα. «Αυτή η εισβολή αποτελεί τη μεγαλύτερη προσβολή που έχει υποστεί η χώρα», πρόσθεσε.

Οι εξελίξεις: Ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα δικαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν σύντομα το μένος της αμερικανικής δικαιοσύνης για τις κατηγορίες ναρκοτρομοκρατίας που τους βαρύνουν δήλωσε το Σάββατο η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμελα Μπόντι, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Όπως είπε, ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και μηχανισμών καταστροφής, καθώς και για συνωμοσία κατοχής πολυβόλων και μηχανισμών καταστροφής κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ανάρτησή της προσθέτει ότι: «έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης» και «σύντομα θα αντιμετωπίσουν την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης, σε αμερικανικό έδαφος και ενώπιον αμερικανικών δικαστηρίων».

«Εκ μέρους ολόκληρου του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είχε το θάρρος να απαιτήσει λογοδοσία εκ μέρους του αμερικανικού λαού, καθώς και να απευθύνω ένα τεράστιο "ευχαριστώ" στους γενναίους στρατιωτικούς μας που πραγματοποίησαν την απίστευτη και εξαιρετικά επιτυχημένη αποστολή σύλληψης αυτών των δύο φερόμενων διεθνών διακινητών ναρκωτικών», υπογραμμίζει ακόμα στην ανάρτησή της.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Ρούμπιο: Ο Μαδούρο δεν είναι πια πρόεδρος της Βενεζουέλας, θα λογοδοτήσει

«Ο Μαδούρο ΔΕΝ είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και το καθεστώς του ΔΕΝ είναι η νόμιμη κυβέρνηση.

Ο Μαδούρο είναι ο επικεφαλής του Cartel de Los Soles, μιας ναρκο-τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει καταλάβει μια χώρα. Και βρίσκεται υπό κατηγορία για τη διοχέτευση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπο.