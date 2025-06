Στο στόχαστρο ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών βρέθηκε περιοχή κοντά σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη, όπου φέρεται να βρίσκεται ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, που επικαλείται η Daily Mail.

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολλαπλές εκρήξεις στη συνοικία Λαβιζάν, στα ανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας. Η περιοχή αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι η τοποθεσία όπου ενδέχεται να έχει μεταφερθεί ο Χαμενεΐ μετά το πρώτο κύμα ισραηλινών επιθέσεων.

Το αντιπολιτευόμενο δίκτυο Iran International μετέδωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης μεταφέρθηκε σε υπόγειο καταφύγιο στη Λαβιζάν την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά τις πρώτες ισραηλινές επιδρομές. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μαζί του βρίσκονταν όλα τα μέλη της οικογένειάς του, περιλαμβανομένου του γιου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος θεωρείται πιθανός διάδοχός του.

The latest IAF 🇮🇱 strikes in Tehran 🇮🇷 are in the area where Khamenei's bunker is reportedly located. pic.twitter.com/pboFMKIws7