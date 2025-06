Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν πλήξει πάνω από 1.000 στόχους στο Ιράν από την Παρασκευή, όταν και ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε την Τετάρτη (18/06) ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF, Έφι Ντεφρίν, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει χτυπήσει πάνω από 1.100 ιρανικά στόχους σε εκατοντάδες επιθέσεις από την Παρασκευή.

Λειτουργούμε συστηματικά για να εξουδετερώσουμε την πυρηνική απειλή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις «εμβαθύνουν τις σημαντικές ζημιές» που έχουν προκληθεί στα βαλλιστικά πυραύλους και τα αμυντικά συστήματα του Ιράν.

The Israeli Air Force has hit over 1,100 Iranian assets in hundreds of strikes in Iran since Friday, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says in a press conference.



"We are operating systematically to neutralize the nuclear threat," he says, adding that the strikes are… pic.twitter.com/ZmhZ48a3un