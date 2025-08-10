Τις απαιτήσεις της Ρωσίας, της Ουκρανίας αλλά και τη θέση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει το AP, λίγο πριν τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Οι θέσεις της Ρωσίας

Σύμφωνα με μνημόνιο που παρουσίασε η Μόσχα στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο, προτείνονται δύο επιλογές για 30ήμερη κατάπαυση πυρός:

Αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα — περιοχές που προσάρτησε παράνομα τον Σεπτέμβριο του 2022 αλλά δεν ελέγχει πλήρως.

Εναλλακτικά, ένα «πακέτο» όρων που περιλαμβάνει πάγωμα της ουκρανικής κινητοποίησης, διακοπή αποστολών δυτικών όπλων και απαγόρευση παρουσίας στρατευμάτων τρίτων χωρών.

Επιπλέον, ζητά την άρση του στρατιωτικού νόμου στην Ουκρανία, τη διεξαγωγή εκλογών, μετά τις οποίες θα μπορούσε να υπογραφεί μια συνολική συνθήκη ειρήνης που θα αναγνωρίζει διεθνώς την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και των τεσσάρων περιοχών το 2022. Άλλοι όροι περιλαμβάνουν: ουδετερότητα της Ουκρανίας μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, ακύρωση της προσπάθειας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και περιορισμό του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων.

Οι θέσεις της Ουκρανίας

Από την πλευρά της η Ουκρανία ζητά πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση πυρός. Απορρίπτει τις ρωσικές απαιτήσεις για ουδετερότητα ως πλήγμα, επιμένοντας στο δικαίωμά της να επιλέγει συμμαχίες.

Παράλληλα, δεν αποδέχεται κανέναν περιορισμό στις ένοπλες δυνάμεις ή στην παρουσία ξένων στρατευμάτων στο έδαφός της και απορρίπτει την αναγνώριση οποιωνδήποτε ρωσικών εδαφικών κερδών.

Η στάση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σκληρή αντιπαράθεση με τον Ζελένσκι στις 28 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο, ωστόσο αργότερα μετρίασε τον τόνο του. Στο παρελθόν έχει αναφερθεί θετικά για τον Πούτιν, αν και δεν έχει διαστάσει να χρησιμοποιήσει «σκληρή» γλώσσα και εναντίον του Ρώσου προέδρου, όταν εκείνος αρνήθηκε να τερματίσει τον πόλεμο

Ωστόσο, η συμφωνία του να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο χωρίς την παρουσία του Ζελένσκι ανησύχησε την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Ευρωπαίοι προς Τραμπ-Πούτιν: Όχι άλλη Γιάλτα

Εντωμεταξύ, σε πυρετώδεις επαφές βρίσκονται τις τελευταίες ώρες Βερολίνο, Λονδίνο, Παρίσι σε συντονισμό με το Κίεβο ενόψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα. Όπως αναφέρει η DW, σε κοινό σχέδιο για την κατάρτιση οδικού χάρτη για μια μόνιμη ειρήνευση στην Ουκρανία, το οποίο παρουσίασαν στον Αμερικανό πρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, καθιστούν σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση για την ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς στην Ουκρανία.

Φόβοι να μείνουν εκτός οι Ευρωπαίοι

Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, οι Ευρωπαίοι (Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς) απορρίπτουν κατηγορηματικά την πρόταση Πούτιν να αναγνωρίσει όλη την περιοχή του Ντονμπάς στην Ανατολική Ουκρανία ως ρωσική επικράτεια με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις. Θεωρούν ότι προϋπόθεση για διαπραγματεύσεις περί ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων είναι η κατάπαυση του πυρός.

Ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι απαιτούν να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής για μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει σε διεθνή και γερμανικά μέσα, εδαφικές αλλαγές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο σε αμοιβαία βάση: αν το Κίεβο αποσύρει στρατεύματα από μια περιοχή, το ίδιο θα πρέπει να πράξει και η Μόσχα σε άλλη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται δύο ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι Ευρωπαίοι κατέστησαν σαφές ότι δεν θα δεχθούν μια «δεύτερη Γιάλτα», όπως όταν Αμερικανοί και Ρώσοι «χώρισαν» την Ευρώπη προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Διάσκεψη της Γιάλτας συμμετείχε και η Μεγάλη Βρετανία. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται επίσης ότι Τραμπ και Πούτιν θα μπορούσαν να καταλήξουν στην Αλάσκα σε μια συμφωνία αφήνοντας εκτός την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους.

Κοινή ανακοίνωση Ευρωπαίων ηγετών για τη Σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας: Καμία απόφαση για την ειρήνη χωρίς το Κίεβο

Υπενθυμίζεται ότι κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν την Κυριακή ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, στο οποίο ανέφεραν ότι ο «δρόμος προς την ειρήνη» δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο και ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο μίας κατάπαυσης του πυρός ή μίας μείωσης των εχθροπραξιών.

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.