Ως μια «αργή ήττα για την Ουκρανία» περιγράφει την αναμενόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σε ανάλυσή του το CNN.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι συνθήκες γύρω από τη Σύνοδο Κορυφής της Παρασκευής ευνοούν τόσο πολύ τη Μόσχα, που είναι προφανές γιατί ο Πούτιν άρπαξε την ευκαιρία, μετά από μήνες ψεύτικων διαπραγματεύσεων, και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα προκύψει από τη διμερή συνάντηση μια συμφωνία που δεν θα εξοντώσει την Ουκρανία. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του αντέδρασαν με κατανοητό τρόμο στις πρώτες ιδέες του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει τα υπόλοιπα τμήματα των περιοχών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

Τι θα μπορούσε να κερδίσει η Ουκρανία; Ίσως τα μικρά κομμάτια των παραμεθόριων περιοχών που κατέχει η Ρωσία στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο αλλά, ρεαλιστικά, τίποτα περισσότερο.

Ωστόσο, ο στόχος της κατάπαυσης του πυρός παραμένει δύσκολος, αφού ο Πούτιν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι πρέπει πρώτα να γίνουν τεχνικές εργασίες σχετικά με την παρακολούθηση και την υλικοτεχνική υποστήριξη. Είναι απίθανο να έχει αλλάξει γνώμη τώρα που οι δυνάμεις του έχουν το πάνω χέρι σε ολόκληρο το ανατολικό μέτωπο.

Όσο για το τι άλλαξε στην πολιτική του Τραμπ; Όπως αναφέρει το CNN, «πρώτον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η Ινδία και η Κίνα επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το Κρεμλίνο τις τελευταίες ημέρες. Μπορεί να έδωσαν κάποια ώθηση στον Πούτιν να συναντήσει τον Τραμπ».

«Δεύτερον, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η σκέψη του για τον Πούτιν έχει εξελιχθεί με λέξεις όπως ''απογοητευμένος'', ''αηδιαστικός'', ''με παίζει'' για τον επικεφαλής του Κρεμλίνου».

«Πολλά μπορούν να πάνε καλά. Αλλά το σκηνικό είναι έτοιμο για κάτι πιο απειλητικό», καταλήγει η ανάλυση του CNN.