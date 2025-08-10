Κοινή ανακοίνωση Ευρωπαίων ηγετών για τη Σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας: Καμία απόφαση για την ειρήνη χωρίς το Κίεβο

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν την Κυριακή ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, στο οποίο ανέφεραν ότι ο «δρόμος προς την ειρήνη» δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο και ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο μίας κατάπαυσης του πυρός ή μίας μείωσης των εχθροπραξιών.

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Καλωσορίζουμε το έργο του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό των φόνων στην Ουκρανία, τον τερματισμό του πολέμου επιθετικότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας για την Ουκρανία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, στήριξη προς την Ουκρανία και πίεση προς τη Ρωσική Ομοσπονδία για να τερματίσει τον παράνομο πόλεμό της μπορεί να επιτύχει.

Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτό το έργο διπλωματικά, καθώς και μέσω της διατήρησης της ουσιαστικής στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δράσης του Συνασπισμού των Προθύμων, και μέσω της διατήρησης και επιβολής περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Συμφωνούμε ότι αυτά τα ζωτικά συμφέροντα περιλαμβάνουν την ανάγκη για ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Η Ουκρανία έχει την ελευθερία να επιλέξει τη δική της μοίρα. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να λάβουν χώρα μόνο στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή της μείωσης των εχθροπραξιών. Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

Επαναλαμβάνουμε ότι η απρόκλητη και παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης και των διαδοχικών ρωσικών δεσμεύσεων. Τονίζουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Συνεχίζουμε να στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. Είμαστε ενωμένοι ως Ευρωπαίοι και αποφασισμένοι να προωθήσουμε από κοινού τα συμφέροντά μας. Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον Πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας, για μια ειρήνη στην Ουκρανία που θα προστατεύει τα ζωτικά μας συμφέροντα ασφαλείας».

NBC: Ο Τραμπ είναι ανοιχτός να προσκαλέσει τον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το NBC, το οποίο επικαλείται έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και τρία ακόμα άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις εσωτερικές συζητήσεις.

«Είναι υπό συζήτηση», δήλωσε μία από τις πηγές.

Βέβαια, σύμφωνα με το NBC τίποτα δεν είναι ακόμα οριστικό.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ έχουν προσκαλέσει επίσημα τον Ζελένσκι στην Αλάσκα, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο Πρόεδρος παραμένει ανοιχτός σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τους δύο ηγέτες. Αυτή τη στιγμή, ο Λευκός Οίκος επικεντρώνεται στον προγραμματισμό της διμερούς συνάντησης που ζήτησε ο Πρόεδρος Πούτιν».

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, καθώς προσπαθεί να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος είχε αρχικά θέσει ως προϋπόθεση για τη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι, αλλά ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι αυτό δεν ήταν προϋπόθεση.